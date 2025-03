Veja o vídeo impressionante do pouso da sonda Blue Ghost na Lua

As imagens capturam não apenas a superfície lunar com grande nitidez, mas também o brilho do Sol e até a Terra ao fundo, proporcionando uma visão espetacular do espaço. | Reprodução/Firefly Aerospace

Imagens impressionantes foram divulgadas essa semana pela Firefly Aerospace, startup do Texas (EUA) que conquistou o título de segunda empresa privada a realizar um pouso na Lua.

No último fim de semana, a empresa alcançou um marco histórico ao pousar a sonda Blue Ghost na superfície lunar. Desde então, a empresa privada tem divulgado imagens incríveis do satélite natural da Terra, e agora, revelou um vídeo detalhado da aterrissagem, mostrando cada instante do momento.

As imagens capturam não apenas a superfície lunar com grande nitidez, mas também o brilho do Sol e até a Terra ao fundo, proporcionando uma visão espetacular do espaço.

A missão da Blue Ghost tem como principal objetivo coletar dados essenciais para a NASA, auxiliando na preparação das próximas etapas do programa Artemis, que visa levar humanos de volta à Lua nas próximas décadas.

Veja o vídeo:

Fonte: Notícias ao Minuto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/03/2025/10:34:32

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...