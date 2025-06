Veja os confrontos das oitavas da Copa do Mundo de Clubes

Estádio MetLife recebe a primeira final da história da Copa do Mundo de Clubes, em 13 de julho (Foto: FIFA, Divulgação)

A Copa do Mundo de Clubes 2025 terá a decisão no dia 13 de julho, às 16h, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O estádio MetLife recebe a primeira final da história da competição e será o palco da partida que terá um campeão inédito. As oitavas iniciam em 28 de junho.

Os confrontos das oitavas serão definidos até quinta-feira (26), com os 16 clubes que avançaram na competição. No entanto, já é possível saber os primeiros classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes

Oitavas 1: Palmeiras x Botafogo – (28/06, 13h)

Oitavas 2: 1º do grupo C x 2º do grupo D – (28/06, 17h)

Oitavas 3: 1º do grupo E x 2º do grupo F – (30/06, 16h)

Oitavas 4: 1º do grupo G x 2º do grupo H – (30/06, 22h)

Oitavas 5: Paris Saint-Germain x Inter Miami – (29/06, 13h)

Oitavas 6: Flamengo x 2º do grupo C – (29/06, 17h)

Oitavas 7: 1º do grupo F x 2º do grupo E – (01/07, 22h)

Oitavas 8: 1º do grupo H x 2º do grupo G – (01/07, 16h)

Os times classificados na Copa do Mundo de Clubes

Palmeiras, do Brasil – 1º do grupo A;

Inter Miami, dos Estados Unidos – 2º do grupo A;

Paris Saint-Germain, da França – 1º do grupo B;

Botafogo, do Brasil – 2º do grupo B;

Flamengo, do Brasil – 1º do grupo D;

Os times eliminados da Copa do Mundo de Clubes

Porto, de Portugal – 3º do grupo A;

Al Ahly, do Egito – 4º do grupo A;

Atlético de Madrid, da Espanha – 3º do grupo B;

Seattle Sounders, dos Estados Unidos – 4º do grupo B;

Auckland City, da Nova Zelândia – 4º do grupo C;

Los Angeles FC, dos Estados Unidos – 4º do grupo D;

Urawa Red Diamonds, do Japão – 4º do grupo E;

Ulsan HD, da Coréia do Sul – 4º do grupo F;

Wydad Casablanca, do Marrocos – 3º do grupo G;

Al Ain, dos Emirados Árabes – 4º do grupo G;

Pachuca, do México – 4º do grupo H;

Os times eliminados serão atualizados pela reportagem do NSC Total após a conclusão dos jogos

