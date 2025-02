Veja quem disputa “Melhor Filme Internacional” com “Ainda Estou Aqui”

Produções disputam única categoria internacional do Oscar | (Divulgação)

“Ainda Estou Aqui” é o único filme não europeu que disputa a estatueta dourada.

Sendo uma premiação Hollywoodiana, o Oscar dá preferência (e premia) em especial filmes em inglês e de países anglófonos. Mas existe uma categoria que não exclui o resto do mundo: “Melhor Filme Internacional”.

A categoria, que já premiou filmes como “Roma” (2019), “Parasita” (2020) e “Nada de Novo no Front” (2023) pode premiar, pela primeira vez na história, um filme brasileiro!

“Ainda Estou Aqui” é o primeiro longa brasileiro do século XXI a concorrer na categoria. O último indicado, “Central do Brasil” (1999), também de Walter Salles, não levou a estatueta.

Mas a corrida é longa, e quatro outras produções também disputam a premiação, que pode mudar os rumos da indústria cinematrográfica de alguns países.

Veja os indicados:

Ainda Estou Aqui:

No início da década de 1970, o Brasil enfrenta o endurecimento da ditadura militar. No Rio de Janeiro, a família Paiva – Rubens, Eunice e seus cinco filhos – vive à beira da praia em uma casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice – cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas – é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos.

O longa de Walter Salles tem 97% de aprovação no compilador de críticas Rotten Tomatoes, além de ter sido um sucesso de bilheteria em diversos países, com sessões esgotadas em Portugal, EUA, França e Reino Unido. O sucesso do filme incentivou o retorno às discussões sobre a anistia e a ditaduta militar no Brasil, o que levou, em janeiro, à retificação de diversos atestados de óbito de mortos pela ditadura, incluindo Rubens Paiva.

Flow:

Gato é um animal solitário, mas quando seu lar é devastado por uma grande inundação, ele encontra refúgio em um barco povoado por várias espécies, e tem que se unir a elas apesar de suas diferenças.

Favorito ao Oscar de Melhor Animação, Flow é o primeiro filme da Letônia a ser indicado na premiação. Animado inteiramente em um software online e gratuito, o longa entrou pra história do país ao vencer o Globo de Ouro de Melhor Animação, que hoje é exibido no Museu de Arte do país. Estátuas do gato protagonista do desenho também foram levantadas. O filme tem 97% de aprovação no Rotten.

A Semente do Fruto Sagrado

Em um período de agitação política no Teerã, o recém-promovido juiz de instrução, Iman, se vê pressionado. Sua arma some e ele é tomado por uma paranoia, desconfiando até mesmo da família.

O filme do cineasta iraniano Mohammad Rasoulof compete pela Alemanha e tem 96% de aprovação no Rotten Tomatoes. Rasoulof, quando o filme foi indicado ao Festival de Cannes, precisou fugir do Irã para a Alemanha, para poder participar da premiação. Ele foi preso diversas vezes em seu país de origem pelo teor político de suas produções. O longa foi submetido pela Alemanha.

A Garota da Agulha:

Uma jovem grávida e recém-desempregada luta para sobreviver em Copenhague após a Primeira Guerra Mundial. Ela é acolhida por uma mulher carismática para ajudar a comandar uma agência de adoção clandestina. As duas formam um vínculo inesperado, até que uma descoberta repentina muda tudo.

Com 93% de aprovação no Rotten Tomatoes, o filme é baseado em uma história real e traz uma visão ficcional dos eventos que levaram à prisão da serial killer dinamarquesa Dagmar Johanne Amalie Overby. O filme foi submetido ao Oscar pela Dinamarca.

Emilia Pérez:

Rita trabalha em um escritório de advocacia mais interessado em lavar dinheiro do que em servir a lei. Para sobreviver, ela ajuda um chefe do cartel mexicano a sair do negócio para que ela possa finalmente se tornar a mulher que sempre sonhou ser.

Cheio de polêmicas e controvérsias, o filme é extremamente criticado por tratar de forma rasa um dos maiores problemas do México: o número absurdo de pessoas desaparecidas pelo tráfico. Apesar de se passar no México e ser falado em espanhol, o filme foi gravado e produzido na França, com elenco de diversos países. Submetido pela França, o longa tem 72% de aprovação no Rotten Tomatoes, o único da lista abaixo de 90%.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2025/13:52:05

