Veja quem é o brasileiro mais rico do mundo, segundo a Forbes

Foto: Reprodução | Em 2025, Saverin alcançou o 51° lugar entre as pessoas mais ricas na lista da Forbes.

O cofundador do Facebook, Eduardo Saverin, é novamente o brasileiro mais rico na lista dos bilionários do mundo em 2025 da revista norte-americana Forbes. Com origem na cidade de São Paulo, o empresário fez fortuna ao investir no colega de faculdade, Mark Zuckerberg.

Em 2025, Saverin alcançou o 51° lugar entre as pessoas mais ricas na lista da Forbes. O empresário saltou nove posições no ranking em comparação com o 60º lugar na lista de 2024. Esse avanço se dá devido ao aumento de 23% do patrimônio, que saiu de US$ 28 bilhões, em 2024, para os atuais US$ 34,5 bilhões.

Conheça a história de Eduardo Saverin

Nascido na cidade de São Paulo em 1982, Eduardo Saverin vem de uma família judia de origem romena. Seu avô fundou a Tip Top, uma das pioneiras na fabricação de roupas infantis no Brasil. Aos 11 anos, mudou-se para Miami, onde se formou em Economia pela Universidade de Harvard. Durante a graduação, destacou-se no meio financeiro e acadêmico, recebendo a honraria magna cum laude.

Foi em Harvard que conheceu Mark Zuckerberg e se tornou cofundador do Facebook em 2004, sendo responsável pelo financiamento inicial de US$ 1 mil e atuando como diretor financeiro. No entanto, a parceria entre os sócios se desgastou, resultando em disputas judiciais que levaram a um acordo extrajudicial, mantendo Saverin como um dos fundadores da empresa.

Após deixar o Facebook, mudou-se para Singapura em 2009 e, em 2011, renunciou à cidadania americana, decisão que gerou polêmica por possíveis benefícios fiscais. Em 2016, fundou a B Capital Group, focada em investimentos em startups de tecnologia na Ásia e na Índia. Com mais de US$ 7 bilhões em ativos sob gestão, a empresa tornou-se uma referência global no setor.

Casado com a indonésia Elaine Andriejanssen e pai de um filho, Saverin mantém um estilo de vida discreto, concentrando-se em seus investimentos e no apoio a empresas inovadoras.

