Veja quem são as vítimas do acidente com avião em Barcelos, no Amazonas

(Foto:Reprodução) – As 14 vítimas que morreram em um acidente aéreo nesse sábado (16), no município de Barcelos, eram todas de outros estados do Brasil. Elas estavam no Amazonas para participar de um campeonato de pesca esportiva no município.

A maioria eram empresários de Goiás e Minas Gerais. Euri Paulo dos Santos morava em Uberlândia e era empresário do ramo de telecomunicações.

Guilherme Boaventura era diretor da GJB Engenharia, em Minas Gerais.

Heudes Freitas também era do setor de engenharia e atuava como diretor da Terra Engenharia Fundações e Sondagens, também em Minas Gerais.

Gilcrésio Salvador Medeiros, era proprietário de uma pousada em Niquelândia, em Goiás.

Renato Assis, era aposentado e natural de Jataí, em Goiás. Ele era amigo de longa data de Gilcrésio, que o incluiu no voo.

Fábio Campos Assis, morava em Anápolis e era dono de uma distribuidora de bebidas. Fábio era casado e deixa um filho.

Luiz Carlos Cavalcante Garcia era membro do Conselho Deliberativo do Cajubá Country Clube, em Minas Gerais.

Marcos de Castro Zica, 48, era dono de algumas empresas em Uruaçu e Mara Rosa, em Goiás.

Witter Ferreira De Faria era empresário em Uruaçu.

Roland Montenegro Costa, 70, era médico aposentado do Hospital de Base do Distrito Federal. Ele era cirurgião do aparelho digestivo e considerado uma referência por ser pioneiro em transplante.

Atualmente ele atendia em um consultório particular e operava em alguns hospitais de Brasília.

Fernando Galvão era copiloto do voo e tinha 32 anos. Ele era natural de Fortaleza (CE), mas morava em Manaus. O pai dele é o comandante Fernando Luiz Galvão Bezerra e também trabalha na Manaus Aerotáxi.

Leandro Costa de Souza, 40, era o piloto da aeronave e tinha mais de 10 anos de experiência no percurso para Barcelos. Ele era natural de Boa Vista (RR), deixa esposa e um filho de 5 anos. O corpo será levado para Roraima onde será sepultado.

Hamilton Alves Reis foi diretor de vendas e marketing da Algar Telecom e morava em Uberlândia (MG).

Todos os corpos foram liberados para a família ainda na madrugada desta segunda-feira (18) e caberá a Manaus Aerotáxi realizar o translado de cada um para sua respectiva cidade de origem.

