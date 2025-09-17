Vigilante reage a tentativa de assalto em galpão e dois criminosos morrem; Veja vídeo

Foto:Reprodução | O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (15), no distrito de Camará, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza

Três criminosos invadiram um galpão industrial na noite desta segunda-feira (15), no distrito de Camará, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza, mas foram surpreendidos pela reação do vigilante que trabalhava no local.

Segundo a Polícia Civil, os assaltantes estavam armados e atiraram contra a guarita onde estava o agente de segurança. O vigilante revidou e atingiu os suspeitos. Dois morreram no local e o terceiro tentou fugir, mas acabou preso em seguida.

Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação. Nas gravações, os três homens aparecem correndo até o galpão e apontando armas em direção à guarita. Um deles chega a subir uma escada e chuta a porta do espaço, momento em que é atingido por um disparo vindo de dentro.

Na sequência, os outros dois suspeitos são alvejados. Um deles, ainda caído, efetua um disparo contra si mesmo e tira a própria vida. Com o trio, a polícia apreendeu duas pistolas e um revólver.

VEJA VÍDEO:

De acordo com informações apuradas pela TV Verdes Mares, o terceiro assaltante, que havia fugido após os disparos, foi capturado pouco depois. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso está sob investigação da Polícia Civil de Aquiraz.

Fonte: Portal do Tupiniquim/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/09/2025/09:40:53

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...