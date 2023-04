Velocidade, loucura e ganância na estrada: Essa é a BR-163 , com buracos e acidentes todo dia;vídeo

Um vídeo registrado por um motociclista mostrou a loucura que é a BR-163, durante o período da safra, entre Novo Progresso à Miritituba, no Pará. (foto:Arquivo)

Moradores em torno da rodovia, evitam trafegar e relatam o descaso, a rodovia foi tomada por caminhões, que desrespeitam as leis de trânsito, um verdadeiro inferno para quem precisa trafegar pela BR 163 , neste trecho no estado do Pará. “Ainda temos que pagar pedágio para andar nesta desgraça de rodovia”, diz morador.

Até 2019, esse trecho da rodovia era conhecido pelos atoleiros e longas filas de veículos.

Essa agilidade no trânsito também se tornou um prato cheio aos motoristas que infringem as leis de trânsito.

Com a conclusão das obras, entre Moraes Almeida (PA) e Novo Progresso (PA), uma viagem que durava dias agora pode ser realizada em menos de 7 horas.

Boa parte do escoamento da safra de grãos que sai do centro do país, sobretudo do estado do Mato Grosso, até os portos do Pará, com destaque para Miritituba, é realizado pelos 976 km da BR-163.

Para chegar mais rápido aos portos de Miritituba e descarregar, alguns caminhoneiros se arriscam em ultrapassagens forçadas e em locais proibidos.

Motorista grava video e mostra trecho da BR 163 entre Novo Progresso/Castelo de Sonhos (assista abaixo)

O resultado? Acidentes diários envolvendo, na maioria das vezes, carretas carregadas com grãos.

Sem saber que morreria na BR-163, o caminhoneiro José Adolfo Ottersbach, mais conhecido como Tocha, chegou a participar de uma canção que falava sobre a rodovia.

Privatização e melhorias

Em 2021, o Governo Federal concedeu ao setor privado a administração da rodovia.

O consórcio Via Brasil 163, formado por Conasa Infraestrutura S/A, Zeta Infraestrutura S/A, Construtura Rocha Cavalcante LTDA, Engenharia de Materiais LTDA e M4 investimentos LTDA, venceu o leilão da BR-163/230 (MT/PA) com valor de tarifa de R$ 0,07867 por quilômetro, deságio de 8,09%.

A concessionária terá o prazo de 10 anos, prorrogável por mais 2, para administrar a rodovia.

As principais obrigações de construção da concessionária serão: 42 km de faixas adicionais, 30 km de vias marginais, acessos aos terminais portuários de Miritituba (PA), Santarenzinho (PA) e Itapacurá (PA), 7 passarelas de pedestres e implantação de 340 km de acostamentos.

No entanto, o leilão não previa a duplicação da rodovia – necessário devido ao alto volume de tráfego.

Segundo a Via Brasil BR-163, obras estão sendo realizadas conforme o cronograma, com a implementação de equipamentos de fiscalização e controle de velocidade, bem como identificação de tráfego na contramão de direção.

Caminhão faz zig zag na rodovia -Assista ao vídeo abaixo

