Velório de Mestre Damasceno será aberto ao público no Museu do Estado do Pará, em Belém

Damasceno Gregório dos Santos, mais conhecido como mestre Damasceno, é um artista popular marajoara. — Foto: Marcus Passos / g1 Pará

Mestre Damasceno, símbolo da cultura marajoara, faleceu no Dia Municipal do Carimbó, após enfrentar câncer. Ele foi homenageado na Feira Pan-Amazônica e condecorado com a Ordem do Mérito Cultural, deixando legado no carimbó, Búfalo-Bumbá e tradição do Marajó.

O velório de mestre Damasceno será aberto ao público em Belém. O artista marajoara morreu aos 71 anos, nesta terça-feira 26 de agosto, Dia do Carimbó, um dos estilos musicais nortistas em que era referência.

As últimas homenagens começam às 16h, no Museu do Estado do Pará, na Praça D.Pedro II, na Cidade Velha, bairro da capital paraense.

Após o velório em Belém, o corpo dele deve ser levado para Salvaterra, cidade natal do Mestre, onde também será velado a partir das 12h de quarta-feira (27) na Câmara Municipal de Salvaterra, na PA-154, Terceira Rua.

O sepultamento será na mesma cidade, na manhã de quinta-feira (28) no Cemitério Municipal São Pedro. A morte foi na madrugada desta terça-feira (26) e confirmada por familiares.

O governo do Pará decretou luto oficial e o Ministério da Cultura emitiu uma nota de pesar, citando-o como “liderança inquestionável da cultura marajoara”.

Criador do búfalo-bumba, Damasceno Gregório dos Santos, o Mestre Damasceno, compôs mais de 400 canções e seis álbuns.

Damasceno é considerado um símbolo de resistência e da força cultural do Norte do Brasil. Sua atuação foi marcada por iniciativas que consolidaram e renovaram as tradições populares marajoaras.

Internações

Em junho deste ano, o artista foi diagnosticado com câncer em estado de metástase no pulmão, fígado e rins.

No mesmo mês, ele foi internado em Salvaterra. Depois, foi transferido e internado em Belém para o Hospital Jean Bittar e, depois, encaminhado para o Hospital Ophir Loyola.

No Ophir Loyola, Mestre Damasceno estava na Unidade de Terapia Intensiva, tratando um quadro de pneumonia e insuficiência renal.

Homenageado na feira do livro

Mestre Damasceno foi um dos homenageados da 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, junto com a escritora Wanda Monteiro. O evento ocorreu entre 16 a 22 de agosto no Hangar Convenções e Feiras, em Belém, atraindo milhares de pessoas.

Uma das obras editadas lançadas durante o evento era “Mestre Damasceno e as Cantorias do Marajó”, de Antonio Carlos Pimentel Jr., com relatos de vida do homenageado para o público infanto-juvenil.

Ordem do Mérito Cultural

Em maio deste ano, o artista foi agraciado com a Ordem do Mérito Cultural, a mais alta honraria concedida pelo Ministério da Cultura.

“Trago comigo tudo o que aprendi com meus pais e avós, ancestrais quilombolas. São mais de 50 anos dedicados às tradições culturais marajoaras, e hoje colho os frutos de uma vida inteira de trabalho. Espero fazer ainda mais”, declarou o músico durante a cerimônia.

A OMC, instituída pela Lei nº 8.313 de 1991, reconhece personalidades e instituições que contribuem de forma significativa para a cultura brasileira.

Reinvenção da vida pela arte

Nascido em 1954 na Comunidade Quilombola do Salvá, em Salvaterra, Mestre Damasceno soma mais de cinco décadas dedicadas à valorização das manifestações tradicionais do arquipélago do Marajó, no Pará.

Ele perdeu a visão aos 19 anos, em um acidente de trabalho, e reinventou a vida por meio da arte.

Tornou-se referência no carimbó, nas toadas, na poesia oral e na criação do Búfalo-Bumbá de Salvaterra — manifestação junina que mescla teatro popular, cultura quilombola e elementos da natureza amazônica.

Um dos feitos de Mestre Damasceno é a composição de “A mina é cocoriô!”, samba-enredo escolhido pela Grande Rio para o carnaval de 2025, que homenageou o estado do Pará.

Símbolo do Marajó

Em 2013, ele fundou o Conjunto de Carimbó Nativos Marajoara, que já lançou quatro álbuns com a marca registrada do artista: o carimbó pau e corda do Marajó.

Entre as iniciativas mais recentes está o Cortejo Carimbúfalo, que mistura carimbó com Búfalo-Bumbá e leva essa expressão cultural às ruas de Salvaterra.

Em 2023, Damasceno idealizou o Festival de Boi-Bumbá de Salvaterra, reunindo grupos de comunidades quilombolas do município e ampliando o alcance de sua arte.

Mestre Damasceno já ganhou inúmeros títulos. O primeiro título foi em 1973, aos 19 anos, quando foi campeão de colocador de Boi-Bumbá, no município de Soure.

Ele ainda recebeu dois prêmios da Secretaria da Identidade e Diversidade Cultural, do extinto Ministério da Cultura (2009 e 2017).

Já recebeu o Prêmio Mestre da Cultura Popular do Estado do Pará – SEIVA, por meio da Fundação Cultura do Pará – Tancredo Neves (2015), e foi reconhecido como mestre de carimbó pelo Instituto do Patrimônio, Histórico e Artístico Nacional (IPHAN, 2017).

LEIA MAIS:

Mestre Damasceno, ícone da cultura paraense, morre aos 71 anos

Fonte: g1 Pará e TV Liberal — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2025/16:20:34

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...