Vendedor de panelas é morto a facadas enquanto dormia

(Foto: Reprodução) – Vítima foi brutalmente atacada com cerca de 12 facadas enquanto dormia.

Jurandir Ferreira Evaristo foi atacado na área de uma residência no Setor Jardim Paraíso, no município de Rio Maria, no sul paraense.

A Polícia Civil de Rio Maria, no sul do Pará, investiga o assassinato de Jurandir Ferreira Evaristo, vendedor autônomo de panelas, ocorrido na noite do último domingo (9). A vítima foi brutalmente atacada com cerca de 12 facadas enquanto dormia na área externa de uma residência no Setor Jardim Paraíso.

De acordo com informações da polícia, Jurandir havia passado parte da noite bebendo com amigos na casa onde estava hospedado. Após consumir bebidas alcoólicas, decidiu se deitar em uma rede para descansar. Horas depois, um homem, cuja identidade ainda não foi revelada, se aproximou e desferiu diversos golpes de faca no tórax da vítima, que não teve chance de defesa.

Após cometer o crime, o suspeito fugiu, e até o momento não foi localizado. A Polícia Civil já iniciou a coleta de informações para tentar identificar e prender o responsável pelo homicídio.

O caso gerou comoção na comunidade local, que pede justiça. As autoridades solicitam a colaboração da população e orientam que qualquer informação relevante sobre o crime seja repassada à polícia para auxiliar nas investigações.

Fonte: DOL Carajás / Com Informações Dinho Santos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/02/2025/14:45:03

