Vendedor de yakisoba mata mulher, joga corpo para cães comerem e foge

(Foto:Reprodução) – O corpo de Marcelle Julia Araújo da Silva estava despedaçado. A suspeita é que ela foi vítima de feminicídio cometido por um homem oriental

A Polícia Civil do Rio de Janeiro procura por um homem oriental que teria matado uma jovem, de 18 anos, e jogado o corpo dela para cães comerem. A vítima foi encontrada no bairro da Pavuna, zona norte carioca, no sábado (14/6), cerca de três dias após seu desaparecimento. O corpo de Marcelle Julia Araújo da Silva estava despedaçado.

A suspeita é a de que a mulher tenha sido vítima de feminicídio cometido por um homem chamado Zhaohu Qiu, de 35 anos. Dados do site do Conselho Nacional de Justiça revelam que o acusado teve a prisão temporária decretada pelo plantão do Tribunal de Justiça do Rio e, portanto, é considerado fugitivo.

Segundo as apurações da polícia, Zhaohu Qiu é um vendedor de yakisoba, dono de um estabelecimento chinês, que Marcelle considerava um amigo. Ele costumava entregar o prato na casa dela ou pedir que buscasse na casa dele — o que a família considera que pode ter acontecido no último dia 11. Durante a noite, Marcelle saiu de bicicleta para encontrá-lo.

Imagens

As imagens foram obtidas pela família da vítima. A primeira hipótese, ao vê-las, foi a de que o homem estaria mantendo Marcelle presa na residência da Pavuna. Ao chegar lá, a cunhada da vítima conseguiu entrar no local com a ajuda de uma funcionária e encontrou o corpo da menina mutilado por cachorros.

O homem teria premeditado o crime, pois os cachorros fariam o trabalho e seria mais fácil esconder os ossos. O celular de Marcelle também havia desaparecido e a bicicleta o criminoso teria jogado dentro de um rio.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2025/07:00:56

