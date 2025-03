Vendedora ambulante Wallucia Gomes reclama de faixa de pedestre apagada na Marambaia

Falta de sinalização e imprudência apresentam riscos constantes na esquina da Av. Pedro Álvares Cabral com a Av. Rodolfo Chermont

A vendedora ambulante Wallucia Gomes, de 49 anos, vive uma rotina de apreensão e preocupação devido à falta de sinalização na esquina da Av. Pedro Álvares Cabral com a Av. Rodolfo Chermont, no bairro Marambaia. Ela, que mora no Panorama XXI, trabalha há dois anos no local e relata o descaso com a segurança dos pedestres. A faixa de pedestre na região está praticamente apagada, o que tem gerado situações de risco e até acidentes.Wallucia revela que já testemunhou diversos acidentes e que a situação tem se agravado. “Ali já apagou. Semana passada teve acidentes, inclusive uma pessoa morreu”, relatou. A vendedora diz ainda que motoristas, especialmente os motociclistas, não respeitam o limite de parar, prejudicando a travessia de quem precisa atravessar a rua. “Os motoristas não respeitam o sinal. Eles não querem nem saber”, afirmou, demonstrando frustração com a falta de conscientização.

