Venezuelana morta a tiros pelo marido dentro de casa no MT tinha medida protetiva contra ele

Nerbys Osmary foi morta na noite de terça-feira (30). O autor do crime, Silas Kossi dos Santos Marques, de 32 anos, está foragido.

A venezuelana Nerbys Osmary Cabrera Kreizi, 33 anos, que foi morta a tiros dentro da casa onde morava tinha medida protetiva contra o assassino, seu companheiro Silas Kossi dos Santos Marques, de 32 anos, que está foragido. O crime ocorreu no bairro Ponte Nova, em Várzea Grande, na terça-feira (29).

De acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pelo caso, Nerbys e Silas tinham um relacionamento de quatro meses. Nesse período, a vítima chegou a solicitar uma medida protetiva após ser agredida por ele.

A informação é que, após esse episódio, os dois terminaram a relação. Entretanto, recentemente, eles reataram e estavam morando juntos na quitinete onde aconteceu o crime.

Nerbys foi morta com cinco tiros no tórax. Ela estava na cozinha do imóvel quando foi alvejada. As filhas delas, de 12 anos, estavam no quarto no momento do crime.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico Móvel de Urgência foi acionada, mas quando chegou a mulher já estava morta. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

A reportagem apurou que Silas sugiur após o crime, usando uma motocicleta. O veículo foi apreendido na quarta-feira (30), por investigadores da DHPP.

Além disso, a informação é que ele não possui outras passagens criminais. As buscas por Silas continuam.

