Ventania causa destruição, deixa feridos e provoca caos no trânsito em Altamira (PA)

(Foto: Reprodução) – Uma forte ventania no final da tarde desta terça-feira (1º de julho), causou diversos transtornos em Altamira, no sudoeste do Pará.

O vento derrubou um poste de energia na rodovia Ernesto Acioly, nas proximidades do antigo parque de exposições, deixando pelo menos três pessoas feridas e provocando um verdadeiro caos no trânsito da região.

Entre os feridos está um motociclista, que sofreu lesões nos braços e pernas. A moto dele ficou parcialmente destruída após o incidente. Outros motoristas, temendo novos acidentes, optaram por permanecer dentro de seus veículos até a chegada das equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica.

Com a queda do posto, fios de alta tensão ficaram espalhados pela pista, e uma longa fila de veículos se formou nos dois sentidos da rodovia. Agentes do Departamento Municipal de Trânsito e da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local, orientando os condutores e controlando o tráfego.

A ventania também causou estragos na orla da cidade, onde embarcações ancoradas no Rio Xingu foram atingidas. Vários motores do tipo “rabeta” se desprenderam das pequenas embarcações e caíram na água, obrigando os proprietários a agirem rapidamente para resgatar seus pertences.

Apesar dos estragos e do susto, não houve registro de vítimas fatais. As autoridades seguem monitorando a situação e orientam a população a redobrar os cuidados durante períodos de instabilidade climática.

Fonte: A Voz do Xingu e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/07/2025/10:17:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...