Verão e safra elevada podem fazer preço do açaí cair

A boa notícia é que a aproximação do verão amazônico, condições climáticas favoráveis e a expectativa de safra elevada, podem influenciar na diminuição dos valores. | (Foto: Irene Almeida/ Diário do Pará)

O preço do açaí no Pará subiu 54,48% em 2025. Entenda os fatores que influenciam essa alta e as expectativas para a safra de verão.

O preço médio do litro de açaí voltou a subir no mês de abril de 2025, marcando o quarto aumento consecutivo no ano, segundo o levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA). No primeiro quadrimestre deste ano, a alta no preço do açaí tipo médio chegou a 54,48%, enquanto o tipo grosso registrou alta de 55,94%. A entressafra e as condições climáticas severas são fatores que explicam a elevação.

A entressafra do fruto é o período de menor produção e começa entre os meses de novembro e outubro e se estende até os meses de abril ou maio. “Depende da variação climática e nestes últimos anos tivemos uma variação muito forte”, explica o Supervisor Técnico do Dieese/PA, Everson Costa.

O estudo do Departamento mostra que, em abril, os preços variaram de acordo com o local de compra. No tipo médio, o preço nas feiras livres foi encontrado de R$ 20,00 a R$ 32,00 e nos supermercados, R$ 34,00 a R$ 40,00. Já o tipo grosso, chegou a custar entre R$ 45,00 a R$ 60,00 na feiras e R$ 48,00 a R$ 52,00 nos supermercados.

A boa notícia é que a aproximação do verão amazônico, condições climáticas favoráveis e a expectativa de safra elevada, podem influenciar na diminuição dos valores. “Analisando o que já aconteceu nos últimos anos, é possível ter uma queda no preço de forma sequencial, pelo menos até meados de outubro e novembro”, finaliza o supervisor do Dieese. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o Pará produz mais de 93% do açaí no Brasil. A média anual de produção no estado é de quase 1 milhão e 700 mil toneladas do fruto.

Capacitação

O Pará possui o Programa Estadual de Qualidade do Açaí, envolvendo 14 instituições, de natureza pública e privada, para ampliar as boas práticas em toda a extensão da cadeia produtiva – produção agrícola, transporte, comercialização, fabricação artesanal e industrial – , garantindo o padrão de qualidade do produto. Neste sentido, uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), com a Prefeitura de Belém, reforça a capacitação dos batedores do fruto.

A Sedap, em parceria com a Vigilância Sanitária Municipal, já capacitou cerca de 800 batedores de açaí na capital, incluindo profissionais dos distritos, como a Ilha de Cotijuba.

Novas capacitações serão realizadas durante o Festival Açaí Pará, previsto para os dias 13, 14 e 15 de junho deste ano no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Os interessados podem entrar em contato com o número (91) 3251-7979 para obter outras informações.

