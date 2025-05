Vereador acusa ex-prefeito cassado de tentar manipular sucessão na Prefeitura de Tucuruí (PA)

Foto: Reprodução | Dodô, que está no terceiro mandato como vereador, disse ter rejeitado a proposta prontamente, classificando-a como ilegal e uma afronta à ética e à democracia.

O clima político em Tucuruí, município localizado na região sudeste do Pará, ganhou novos contornos após o vereador Cleidson de Souza Oliveira, o Dodô (Republicanos), acusar publicamente o ex-prefeito cassado Alexandre Siqueira (MDB) de tentar articular uma manobra para manter o controle da administração municipal, mesmo após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o afastou do cargo na terça-feira (6/5).

Segundo o vereador, no dia seguinte à cassação, Alexandre Siqueira teria ido pessoalmente à sua residência acompanhado de uma comitiva para propor que ele se licenciasse do mandato sob alegação de problemas de saúde. Com isso, o próximo nome da linha sucessória assumiria a Prefeitura e garantiria à equipe do ex-prefeito autonomia total sobre a gestão, incluindo o acesso às senhas bancárias da Prefeitura Municipal de Tucuruí.

Dodô, que está no terceiro mandato como vereador, disse ter rejeitado a proposta prontamente, classificando-a como ilegal e uma afronta à ética e à democracia. “Não aceitei e jamais aceitaria tal proposta, pois ela fere minha trajetória política e os princípios que defendo”, afirmou em publicação nas redes sociais na terça-feira (13/5).

A mesma tentativa de influência também teria sido rejeitada por Jairo Holanda, atual prefeito interino de Tucuruí. Diante das pressões, ele teria cogitado se afastar do cargo por motivos de saúde, embora não tenha oficializado a decisão até o momento.

Fonte: Estado do Pará Online/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/05/2025/10:06:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...