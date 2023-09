Vereador Aguinaldo Promissória é encontrado morto em Santarém- Vídeo; Imagem Forte

Vereador Aguinaldo Promissória, foi encontrado morto dentro de sua residência em Santarém-PA. (foto>Reprodução)

A morte do vereador foi confirmada pela policia ainda no inicio da madrugada desta segunda-feira, 25 de setembro de 2023, segundo a policia investiga a versão de suicídio e de homicídio.

O empresário e vereador Aguinaldo Carvalho de Aguiar, o Aguinaldo Promissória, morreu na madrugada desta segunda-feira (25) em sua residência em Santarém (PA). Ele foi encontrado sem vida.

O Vereador Aguinaldo Promissória, de 46 anos, também é empresário, passou o dia em seu Iate no domingo de lazer em praias da região, e havia acabado de chegar por volta das 23h50min, em sua residência na companhia de sua parceira. Houve um desentendimento entre o casal, fato confirmado pela parceira da vitima, que afirma ele ter comedido suicídio.

De acordo com a Polícia Civil, que esteve no local, no momento do disparo, na casa estavam Aguinaldo, uma filha dele e uma mulher, identificada como Isabela Ataide, que na delegacia se apresentou como namorada do vereador.

Um vídeo circula nas redes sociais, mostra o empresario – vereador no quarto, caído ao chão com muito sangue, sua parceira Ataide, que é acusada pela pessoa que filma de assassina, no entanto ela esta próximo ao corpo e sinaliza, que ele se matou, mostra com um tiro na cabeça. Assista abaixo.

IMAGEM FORTE

Vereador Aguinaldo Promissória encontrado morto em Santarém – A policia investiga a versão de suicídio e de homicídio Companheira dele é acusada em video -assita- https://t.co/oLfId9vMSK pic.twitter.com/7arruNgG6D — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) September 25, 2023

Aguinaldo tinha 46 anos e foi eleito pela primeira vez em 2020 pelo antigo PSL (hoje União Brasil). No ano passado, disputou vaga pela legenda à Câmara dos Deputados, sem sucesso.

A sua estreia na política aconteceu em 2016, pelo extinto PTN. Obteve 1.268 votos e ficou na suplência.

