Vereador de Medicilândia morre em colisão de veículos na rodovia Transamazônica

Vereador Fredson e o veículo em que viajava – Créditos: Redes sociais

O vereador do município de Medicilândia, Fredson Almeida Lopes, o Fredson Deca (PSDB), de 39 anos, morreu em um trágico acidente na rodovia Transamazônica (BR-230), na noite desta quarta-feira (11), no Km 72, entre as cidades de Brasil Novo e Medicilândia, no sudoeste do Pará.

Além do vereador, uma mulher identificada por ‘Vaninha’, também morreu. O filho dela ficou gravemente ferido. O acidente envolveu dois veículos que colidiram violentamente.

Populares tentaram socorrer as vítimas que ficaram presas entre as ferragens até a chegada do socorro, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos. O tráfego neste trecho, nos dois sentidos da rodovia, ficou bloqueado.

Segundo testemunhas, o carro conduzido pelo vereador bateu em outro que vinha no sentido contrário, ocupado por um homem identificado por Romário, uma mulher e uma criança.

Fredson Lopes (popular Deca), foi eleito para a Legislatura 2013/2016, primeira legislatura, fez parte da Mesa Diretora da Câmara Municipal como 1º Secretário, Biênio 2013/2014, reeleito para o segundo mandato 2017/2020 e terceiro mandato consecutivo 2021/2024. (As informações são do Portal OESTADONET).

Jornal Folha do Progresso em 12/05/2022/10:18:06

