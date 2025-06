Vereador e médico de Canarana (MT) é preso por abuso sexual de criança e adolescente

Foto: Reprodução | Um vereador que também atua como médico em Canarana foi detido em flagrante no sábado, 31 de maio de 2025, pela Polícia Civil, sob a grave suspeita de crimes de abuso sexual infantil e pedofilia. A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão realizados tanto na residência quanto nos consultórios do suspeito.

Durante a operação policial, foi localizado e apreendido farto material relacionado a crimes de pedofilia. As investigações preliminares indicam que parte desse material teria sido produzido, armazenado e, segundo elementos nos autos, divulgado e compartilhado pelo próprio suspeito.

As apurações apontam que o vereador e médico estaria se relacionando com uma adolescente, submetendo-a a práticas de “escravidão sexual”. Há fortes indícios de que essa adolescente era utilizada como instrumento para abusar sexualmente de uma criança de apenas 2 anos de idade.

Após a prisão, as diligências permitiram identificar e localizar uma segunda vítima, que hoje tem 15 anos de idade. Segundo consta, o suspeito estaria se relacionando com esta vítima desde que ela tinha 12 anos de idade. Todo o material pornográfico produzido pelo suspeito com essas adolescentes foi encontrado em posse do investigado.

A Polícia Civil ressalta que as operações continuam com o objetivo de identificar outras supostas vítimas, bem como esclarecer a real extensão e gravidade dos crimes praticados. Há também indícios de que o suspeito se valeria de sua posição como médico para ter acesso e se aproximar das vítimas, principalmente em situações de vulnerabilidade.

O presidente da Câmara Municipal de Canarana, vereador Jocasta, informou que a câmara irá se pronunciar oficialmente sobre o ocorrido. O caso segue sob sigilo.

Nota :

É importante salientar que o nome do vereador e médico envolvido neste caso não foi divulgado pela reportagem por decisão em conformidade com as diretrizes do Código de Processo Penal e da Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019), que orientam a não revelação da identidade de investigados em casos sob sigilo, especialmente quando envolvem crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis.

Tal medida visa preservar a presunção de inocência do investigado até que haja uma sentença condenatória definitiva, além de proteger a integridade das investigações e, fundamentalmente, a privacidade e a segurança das vítimas.

VÍDEO:

Fonte: Olho no Araguaia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/06/2025/09:19:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...