Vereador é preso por estupro de vulnerável contra adolescente de 14 anos no litoral de SP

Ivan Martins Colares (PCdoB) é vereador em Peruíbe (SP) — Foto: Reprodução/Redes sociais

Ivan Martins Colares (PCdoB) era considerado procurado da Justiça e foi preso em casa, em Peruíbe (SP).

Um vereador de Peruíbe, no litoral de São Paulo, foi preso por estupro de vulnerável. Ivan Martins Colares (PCdoB), de 38 anos, era considerado procurado da Justiça e foi capturado pela Polícia Civil durante o cumprimento de um mandado de prisão temporária.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima tem 14 anos, mas o sexo não foi divulgado, pois o processo está sob segredo de Justiça.

Colares foi detido na última terça-feira (10), em casa, no bairro Balneário Samburá. O g1 entrou em contato com o gabinete do vereador e, embora a equipe do parlamentar tenha confirmado a prisão, informou não saber o motivo e não ter o contato da defesa dele.

O vereador foi levado à delegacia sede da cidade, onde o caso foi registrado, e passou por audiência de custódia na quarta-feira (11), permanecendo preso.

Em nota, a Câmara Municipal de Peruíbe disse ter sido informada sobre a prisão, mas não recebeu comunicação oficial.

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

