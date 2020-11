Vereador é sequestrado e torturado para abandonar campanha

Anderson Santana de Oliveira, do PDT, já havia recebido uma ameaça na câmara de vereadores por meio de um bilhete anônimo – (Foto:Reprodução)

Um vereador de Alto Paraíso, em Rondônia, foi vítima de um sequestro e de tortura na madrugada do último sábado (7). Anderson Santana de Oliveira, de 38 anos, foi interceptado por quatro homens após sair de uma reunião. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Rondônia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o vereador contou que havia saído de uma reunião e estava indo de motocicleta buscar o filho na casa de um amigo. No meio do percurso, ele foi bloqueado por uma caminhonete, de onde saíram quatro homens, que colocaram um capuz em sua cabeça e o colocaram dentro do veículo.

Anderson Santana de Oliveira foi sequestrado e torturado Anderson Santana de Oliveira foi sequestrado e torturado (Reprodução)

A vítima relatou aos policiais que os envolvidos gritavam palavras de ordem, para ele abandonasse o apoio à campanha do candidato a prefeito Marcos Froes, do PP. Anderson foi agredido com chutes, pontapés e golpes na cabeça. Dias antes, ele havia recebido uma ameçada na câmara dos vereadores por meio de um bilhete anônimo. Após o momento de tortura, o homem foi deixado próximo ao cemitério municipal, onde foi socorrido por moradores e levado ao hospital municipal.

De acordo com a recepcionista da Câmara de Vereadores de Alto Paraíso, Daiane Cristina da Silva, o estado de saúde do político é estável, mas ele ainda está com muitos hematomas pelo corpo. Mesmo após as ameaças, Anderson Oliveira não planeja abandar o pleito de 2020, informou ainda Daiane.

Por:Redação Integrada

