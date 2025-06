Vereador preso por abuso de menores tinha fotos de criança de 2 anos em posições sexuais

Foto: Reprodução | Thiago Bitencourt foi preso em flagrante no sábado (31).

Em entrevista ao RepórterMT, o delegado da Polícia Civil de Canarana, Flávio Leonardo, afirmou que o vereador Thiago Bitencourt (PL), preso por crimes de pedofilia, tinha fotos de uma criança de 2 anos em posições sexuais.

O parlamentar foi preso em flagrante no último sábado (31), durante uma operação que cumpria mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais foram cumpridas na residência dele e também consultórios onde ele atendia como médico.

De acordo com o delegado, o pai da criança que procurou a Polícia Civil para denunciar o crime. Segundo o homem, a cunhada de 15 anos tinha uma relação com Thiago de modo que ela fazia exatamente tudo que ele ordenava.

Brinquedos sexuais, algemas e roupas de criança são apreendidos na casa de vereador preso por pedofilia

Nas investigações, foi apontado que a adolescente era mantida pelo vereador como “escrava sexual”.

“O pai de uma bebê de 2 anos nos procurou para denunciar que sua cunhada de 15 anos estava se relacionando com o suspeito. Ele a tratava como uma escrava sexual. Ela fazia tudo que ele pedia”, explicou o delegado.

A partir da relação com a adolescente, o vereador passou a abusar da criança.

“Então ela chegou a tirar fotos da bebê em poses sexuais, abrindo as partes intimas com os dedos”, acrescentou.

As imagens e outras dezenas de gravações dos estupros cometidos por Thiago foram apreendidas na casa dele. A polícia afirmou que ele mesmo gravava os estupros e divulgava as filmagens.

Até agora, cinco vítimas foram identificadas. O parlamentar usava da profissão de médico para se aproximar das vítimas em situação de vulnerabilidade.

O inquérito ainda apura a existência de mais vítimas do bandido.

Leia mais- Vereador e médico de Canarana (MT) é preso por abuso sexual de criança e adolescente

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/06/2025/15:09:25

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...