Vereador preso por tentativa de homicídio tem mandato cassado na Ilha do Marajó

Em setembro de 2023, Valdeniz Santos (MDB) tentou matar um morador de um assentamento.

A Câmara Municipal de Portel, na Ilha do Marajó, cassou nesta segunda-feira (8) o mandato do vereador Valdeniz Santos (MDB). O parlamentar foi preso em setembro suspeito de tentar matar um morador de um assentamento.

O Diretório Municipal do MDB, em Portel, disse que “passado os noventa dias, a Câmara Municipal cumpriu o que diz o seu regimento interno”. O g1 tenta contato com o advogado de Valdeniz Santos.

Dos 14 vereadores presentes, 12 puderam votar a denúncia de quebra de decoro parlamentar apresentada pelo vereador Ney Mendonça (PSC).

O presidente da Casa, Charles Goncalves da Costa (PSDB), votaria apenas em caso de empate, e o vereador Ney Mendonça, por ser o denunciante, não vota.

Com a aprovação da cassação, a Justiça Eleitoral deve ser comunicado do resultado da sessão. Valdeniz Santos ainda pode pedir anulação da cassação na Justiça comum.

A vaga aberta será assumida por Alan Noronha (MDB), que já estava diplomado e, na semana que vem, assumirá a titularidade definitiva do mandato, informou o presidente da câmara, Charles Goncalves.

O caso

Segundo a Polícia Civil, “o vereador Valdeniz Santos da Costa foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio”. O caso ocorreu no assentamento agroextrativista Acangatá, na casa da vítima.

Segundo boletim de ocorrência, o morador foi abordado pelo vereador e mais um homem. Durante uma discussão, o vereador teria dado um “mata-leão” na vítima. O homem fugiu da dupla, mas foi atingido por tiros, um deles pelas costas. Outros tiros também foram disparados e teriam atingido o chão.

A vítima foi levada para o hospital regional do Marajó, na cidade de Breves, para retirada da bala na região do peito.

