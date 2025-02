Vereador quer construir pista para manobras radicais com motos em Jacundá (PA)

Foto: Reprodução | Cidade enfrenta problemas no trânsito, como déficit de sinalização, ruas com buracos e um alto índice de acidentes. Diversos casos envolveram menores de idade e condutores sem habilitação realizando manobras irregulares em vias públicas

DA REDAÇÃO — Um vereador de Jacundá, sudeste do Pará, identificado como Rudival Júnior, esteve em Brasília (DF) nesta semana para tratar da construção de uma pista destinada à prática de manobras com motos, conhecidas como “grau”, naquele município. Em reunião com o senador paraense Zequinha Marinho (Podemos), afirmou ter obtido compromisso para viabilizar o projeto controverso na cidade.

A proposta gera controvérsia em meio ao histórico de acidentes fatais envolvendo essa prática no município. Jacundá enfrenta problemas no trânsito, como déficit de sinalização, ruas com buracos e um alto índice de acidentes. Diversos casos envolveram menores de idade e condutores sem habilitação realizando manobras irregulares em vias públicas.

Entre as vítimas está Andressa Costa Fonseca, que morreu após ser atingida por uma moto em alta velocidade na principal via da cidade. O condutor, Luís Henrique Alves Cunha, de 21 anos, pilotava uma motocicleta Tornado e é acusado de participar de um “racha” na Avenida Cristo quando colidiu com Andressa, que estava em uma moto Pop. Ele foi apontado como responsável por outras infrações anteriores e, na ocasião do acidente, um médico plantonista constatou sua embriaguez. Andressa sofreu ferimentos graves e morreu após 21 dias internada.

A morte da jovem gerou protestos da população, que pede justiça para o caso e medidas para coibir esse tipo de infração no trânsito. Amigos e familiares realizaram uma manifestação um mês após o acidente, percorrendo as ruas com faixas e cartazes. A família de Andressa questiona a liberação do acusado pela Justiça e cobra providências das autoridades.

A construção da pista de manobras é alvo de críticas, pois, segundo moradores, pode incentivar ainda mais essa prática entre jovens sem habilitação e o uso de veículos irregulares. Diante do cenário de insegurança viária, parte da população pede que o foco dos investimentos seja a melhoria da infraestrutura do trânsito e medidas mais rígidas para evitar novos acidentes.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/02/2025/13:37:33

