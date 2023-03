Vereador suspeito de integrar grupo criminoso morre em confronto após atirar em delegado no MT

Jeozafa Moraes de Castro morreu em confronto com a polícia — Foto: Redes sociais

Jeozafa Moraes de Castro teria atirado três vezes contra o delegado, que cumpria um mandado judicial contra ele. A operação da Polícia Civil é realizada em quatro cidades, sendo três de fronteira.

O presidente da Câmara de Rio Branco, a 367 km de Cuiabá, vereador Jeozafa Moraes de Castron (PSDB), morreu em confronto com a Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (2). O parlamentar atirou contra o delegado Marcelo Menezes, que cumpria um mandado judicial contra ele por suspeita de integrar um grupo criminoso e facilitar o acesso de armas de fogo a eles.

De acordo com a Polícia Civil, Castron era um dos alvos da Operação Rota Cercada, realizada em quatro cidades – Rio Branco, Lambari d’Oeste e Salto do Céu, que fazem parte da “rota das águas” na região de fronteira – e em Barra do Bugres. Ao todo, são cumpridos 40 mandados.

O g1 entrou em contato com a Câmara, onde um mandado de busca e apreensão também é cumprido, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. Em nota, o diretório estadual do Partido Social Democracia Brasileira (PSDB), o qual o vereador fazia parte, em nome do presidente, o deputado estadual Carlos Avallone, lamentou a morte de Jeozafa.

Segundo a polícia, durante a ação, que apura crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura, homicídio e outros delitos relacionados, Jeozafa reagiu à abordagem e atirou contra a equipe. Alguns acertaram o colete do delegado e um o atingiu de raspão.

O delegado foi socorrido e encaminhado para Cáceres de helicóptero. Marcelo Menezes está consciente e não corre risco de morte.

Crimes

Dois homicídios recentes ocorridos em Rio Branco são atribuídos ao grupo criminoso alvo da operação. No dia 8 de fevereiro, o corpo de Fernando de Jesus Abreu, de 30 anos, foi encontrado em uma rua da cidade, alvejado por disparos de arma de fogo no rosto. Populares relataram que dois suspeitos, em uma motocicleta, efetuaram os disparos na vítima e fugiram.

No dia 15 de fevereiro, o corpo de Adriano Paulo de Souza, de 40 anos, foi encontrado em uma obra, atingido por disparos de arma de fogo. Uma motocicleta foi encontrada nas proximidades e os atiradores teriam fugido a pé, depois do veículo apresentar problemas mecânicos.

Participam da operação as Delegacias de Rio Branco, Porto Esperidião, Araputanga, São José dos Quatro Marcos, Mirassol D’Oeste, Regional de Cáceres, 1ª Delegacia de Cáceres, Defron, Delegacia da Mulher, DEA, e as unidades da Delegacia da Regional de Pontes e Lacerda (Pontes e Lacerda, Jauru, Vila Bela da Santíssima Trindade, Comodoro e Campos de Júlio) e delegacia de polícia de Barra do Bugres.

No apoio operacional, a operação conta com a atuação da Gerência de Operações Especiais (GOE), Centro Integrado de Operações Aéreas e do Canil Integrado de Fronteira.

Por:Jornal Folha do Progresso em 02/03/2023/13:03:56 com informações do G1MT

