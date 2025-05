Vereadora explica porque traiu o ex-marido com o sobrinho dele

A vereadora revelou que se envolveu com o sobrinho do ex-marido, o cantor Rômulo Costa, para se vingar de uma traição Foto | Reprodução

Veronica Costa, vereadora e cantora conhecida como Mãe Loira do Funk, revelou que se vingou do ex-marido após descobrir uma traição

A vereadora do Estado do Rio de Janeiro e cantora Verônica Chaves de Carvalho Costa, a Veronica Costa (PL), conhecida como Mãe Loira do Funk, é considerada uma das responsáveis pela popularização do estilo musical funk no Brasil e no mundo.

Em um recente podcast, a vereadora revelou que traiu o seu então marido, após ela descobrir uma traição dele com uma ex-funcionária dela.

A vereadora revelou que se envolveu com o sobrinho do ex-marido, o cantor Rômulo Costa, para se vingar de uma traição. Ela contou que o ex a traiu com sua ex-funcionária, Priscila Nocetti.

“Quando eu saí dali (casamento), eu estava muito gorda, estava muito fragilizada. Me chamavam de fusquinha, dizendo que ele havia me trocado por uma Ferrari. Eu estava muito ferida, e pensei: ‘Tenho que ficar com alguém que machuque ele‘”, recordou em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

Segundo o Extra, o sobrinho em questão era Marcio Costa, com quem posteriormente Veronica se casou.

“Aí tinha chegado de Manaus um sobrinho do Rômulo, mais jovem que ele oito anos, e eu fiquei com ele. Cheguei para ele e perguntei: ‘Você me acha bonita? Ficaria comigo?’. Ele disse que sim. Eu não bebo, mas nesse dia bebi uma garrafa de vinho e fiquei com ele”, contou.

Após o ocorrido, ela fez questão de esfregar a ficada na cara de Rômulo: “No mesmo dia liguei para ele e disse: ‘Rômulo, você pode espalhar para geral que a Mãe Loira também agora tem amante’.

E ele: ‘É mesmo? Quem é o seu amante?’ Eu falei: ‘Seu sobrinho’. Ele falou ‘Hum’ e desligou”.

