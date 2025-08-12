Vereadora Maquivalda é acusada de mandar arrebentar o portão da Prefeitura de Parauapebas

(Foto: Reprodução) – A mobilização incluiu uma carreata com pautas de reivindicação por melhorias nas áreas de educação, saúde, agricultura, entre outros setores.

A vereadora Maquivalda (PDT) é suspeita de mandar arrebentar o portão da Prefeitura de Parauapebas, no sudeste do Pará, durante a manhã desta terça-feira (12/8). A ação teria ocorrido no contexto de uma manifestação realizada por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no município.

Segundo informações divulgadas em redes sociais, a parlamentar passou pelo local acompanhada de um grupo de manifestantes e, além de ordenar a liberação da via durante uma blitz da Guarda Municipal e do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT), teria dado a ordem para que o portão do prédio da Prefeitura fosse arrombado.

O protesto, iniciado com uma carreata, apresentou pautas de reivindicação nas áreas de educação, saúde, agricultura e outras demandas voltadas à melhoria de condições no campo. A manifestação reuniu trabalhadores e trabalhadoras do MST e movimentou o centro da cidade.

