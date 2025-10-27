Vereadora se envolve em confusão durante cavalgada e é acusada de incendiar cabaré no MT

Foto Reprodução| Em nota de esclarecimento publicada hoje (27), a parlamentar negou qualquer participação no incêndio.

vereadora Cláudia Kaffer (União Brasil), de Colniza (1.056 km), se envolveu em uma briga com um grupo de mulheres durante uma cavalgada ocorrida nesse domingo (26), e está sendo acusada de incendiar um cabaré próximo ao local do evento, na comunidade de Guariba.

Segundo a imprensa do município, após o desentendimento entre as envolvidas, a boate pegou fogo e as chamas teriam sido causadas pela parlamentar.

Conforme informações preliminares, durante o evento, Cláudia discutiu com algumas mulheres.

Após a discussão, ela teria ido até um estabelecimento, que segundo relatos funciona como um prostíbulo, e ateado fogo no local.

Em nota de esclarecimento publicada hoje (27), a vereadora negou qualquer participação no incêndio. Segundo o pronunciamento, ela estava no evento acompanhada de familiares e do filho, de apenas 4 anos, quando foi agredida pelas mulheres.

Ainda conforme o relato, ela não conhece as mulheres e não sabe o que teria motivado as agressões. Ela também informou que não sabia que as mulheres eram ligadas a um prostíbulo da região.

“Quero deixar muito claro que NÃO tive qualquer envolvimento no incêndio que aconteceu depois. Pelo contrário: tentei evitar, mas quando cheguei ao local, o fogo já estava fora de controle.

Tudo isso poderá ser comprovado pelas câmeras de segurança dos comércios próximos”, escreveu a vereadora.

A parlamentar também destacou seus 14 anos de vida pública em Colniza e afirmou que nunca teve a imagem manchada por acusações.

Cláudia ainda afirmou ter procurado a família que teve a casa atingida pelas chamas e se colocou à disposição para ajudar na reconstrução do imóvel.

