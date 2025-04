Vereadores discutem qualidade da merenda escolar em Marabá

(Foto: Reprodução) – A reunião aconteceu na Sala de Comissões da Câmara de Marabá e foi conduzida pelo vereador Marcos Andrade (PSD), presidente da Comissão de Educação

Em reunião ocorrida na manhã de segunda-feira, 31 de março, a Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Marabá recebeu dois representantes da Secretaria Municipal de Educação para discutir os dilemas relatados por vários pais, estudantes e professores sobre a falta de merenda escolar ou a qualidade abaixo do esperado.

A reunião aconteceu na Sala de Comissões e foi conduzida pelo vereador Marcos Andrade (PSD), presidente da Comissão de Educação, e contou ainda com a participação do presidente da Casa, Ilker Moraes (MDB), e os vereadores Márcio do São Félix (PSDB), Pastor Ronisteu Araújo (PL), Priscila Veloso PSD), Cabo Rodrigo (PL) e Jimmyson Pacheco (PL).

Os vereadores explicaram que receberam denúncias sobre a diminuição dos itens de merenda e, também, a quantidade ofertada aos estudantes. O presidente Ilker Moraes salientou a importância da oferta de uma alimentação de qualidade nas escolas, alertando que a diversidade e a qualidade da merenda escolar também são de suma importância no processo de ensino-aprendizagem. “Sabemos que as condições da merenda escolar não são as melhores, e que está defasada, e quem perde com isso são as nossas crianças. Por esse motivo, solicitei um relatório financeiro da Semed para que possamos saber quando serão criadas soluções reais para esses problemas tão graves”, disse o parlamentar.

A vereadora Priscila Veloso, 1ª secretária da Comissão de Educação, associou a diminuição da variedade dos alimentos ofertados nas escolas às questões burocráticas nos processos de compra por parte do município, que acabam implicando na demora da entrega desses produtos na mesa dos estudantes. “Sabemos que as questões burocráticas na aquisição de todos esses alimentos dificultam bastante esses processos, principalmente no que se refere a um assunto tão importante para nossa sociedade, que é a merenda escolar”, afirmou Priscila.

Ao serem questionados acerca das recorrentes reclamações sociais sobre o tema, os representantes da SEMED atestaram que de fato houve ao longo dos primeiros meses de 2025 uma diminuição na quantidade de merenda que é distribuída nas escolas da rede municipal, mas que os alunos em nenhum momento ficaram sem alimento.

Gláucia Nogueira, coordenadora da merenda escolar de Marabá, reconheceu que o cenário atual é desafiador, mas garantiu que o Executivo Municipal tem buscado alternativas para sanar o déficit. “Estamos trabalhando com o saldo da gestão passada, já que parte dos nossos contratos foi assinada na última segunda-feira (24), e ainda não nos foram ofertados esses produtos. Temos uma demanda muito grande e um cardápio rotativo de alimentos que deve ser atendido e ofertado aos estudantes. Com a assinatura desses contratos, certamente a oferta da merenda escolar municipal será de melhor qualidade”, afirmou a coordenadora.

Neres Rodrigues, diretor do setor de Logística da Semed, informou que a rede municipal de ensino atende cerca de 60 mil alunos, exigindo uma dinâmica de compra bem ampla e pontual para que os estudantes não fiquem sem alimentação. “Tínhamos uma programação para que até 20 de março essa situação viesse e ser resolvida, e estamos empenhados em buscar soluções para atender nossas demandas, tanto na zona rural quanto urbana”, argumentou Neres.

Ao fim da reunião, os representantes da Secretaria Municipal de Educação afirmaram que brevemente essa problemática será resolvida, já que os alimentos serão ofertados de maneira contínua nas escolas municipais, proporcionando aos estudantes uma merenda escolar de qualidade, e consequentemente, um ambiente estudantil mais adequado.

Fonte: Vinícius Soares – Câmara Municipal de Marabá e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/04/2025/14:37:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...