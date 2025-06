(Fotos>Reprodução) – Na Via do Respeito: Via Brasil BR-163 e Via Brasil MT lançam campanha por interações mais cordiais nas rodovias

Iniciativa tem como objetivo promover o respeito dentro e fora das pistas

02 de junho de 2025 – A Via Brasil BR-163 e a Via Brasil MT lançaram juntas a campanha Na Via do Respeito. O objetivo é promover um ambiente mais cordial nas rodovias, contribuindo também para o bem-estar dos colaboradores que lidam diretamente com os usuários nos trechos administrados pelas concessionárias.

A iniciativa ressalta que o desrespeito gera cicatrizes que afetam negativamente o bem-estar e a confiança das pessoas e que casos de agressão física, verbal ou emocional vão na contramão do respeito.

Para isso, a campanha abordará os diferentes tipos de comportamentos que não devem ser tolerados e reforçará os canais de denúncia em casos de agressão, assédio, discriminação ou preconceito.

Tanto a Via Brasil BR-163 quanto a Via Brasil MT possuem tolerância zero sobre esses casos e, por questão de segurança, monitoram com imagem e som as praças de pedágio. Em caso de registro de comportamentos criminosos, os materiais serão utilizados para o encaminhamento legal cabível a cada situação.

