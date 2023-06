Via Brasil BR-163 inicia obras em trecho crítico da rodovia, no Pará

De acordo com a concessionária, serviços vão aumentar a durabilidade do asfalto e o conforto dos usuários; intervenções estruturais iniciam ainda neste mês de maio

A concessionária Via Brasil BR-163 iniciou as obras de melhoria do asfalto da rodovia, entre Castelo dos Sonhos e Novo Progresso, no Pará. O segmento, entre os km 186 e 246, receberá intervenções estruturais que vão aumentar a durabilidade do pavimento e o conforto dos usuários, diminuindo o tempo de viagem.

“Nos últimos meses, estudamos e elaboramos projetos para aplicação da melhor solução técnica, considerando a singularidade desse trecho, que foi recebido pela concessionária em estado precário. Estamos, inclusive, agilizando esta melhoria para que possamos concluir o mais rapidamente possível”, ressalta Juvencio Rezende, diretor de Engenharia da empresa.

Os trabalhos de restauração completa incluem a execução da base e sub-base do pavimento, camadas que ficam abaixo da pista, o que vai contribuir para a rodovia alcançar os padrões adequados de conforto e segurança. As atividades serão realizadas de segunda a sexta-feira, no período diurno, com adoção de sistema ‘Pare-e-Siga’. A concessionária orienta os motoristas a programar a viagem e respeitar o operador e a sinalização.

Via Brasil BR-163

A Via Brasil BR-163, empresa do grupo Conasa, é a concessionária responsável pela gestão dos 1.009 quilômetros que ligam o Mato Grosso a portos no Pará, atendendo a 12 municípios entre Sinop, no Mato Grosso e o porto de Miritituba, no Pará. Trata-se da primeira concessão de uma rodovia federal na Região Norte do país.

O trecho é um dos principais corredores para o escoamento da produção de grãos do Centro Oeste e Norte, ligação da produção do agronegócio aos terminais portuários do Arco Norte (Rio Tapajós).

O contrato tem duração de 10 anos e tem previsão de mais de R$ 4 bilhões de investimentos, destinados à operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias e manutenção dos serviços aos usuários.

Fonte: Por Redaçãoe Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/06/2023/08:56:14

