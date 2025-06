Via Brasil BR-163 tem 18 vagas abertas em Novo Progresso (PA)

Foto: Reprodução | A Via Brasil BR-163 segue gerando empregos para a região. Para a continuidade das obras de manutenção da rodovia BR-163 e BR-230, a concessionária abriu 18 vagas para atuação na região de Novo Progresso (PA).

Confira as vagas abertas:

Operador de pá carregadeira

Operador de usina

Operador de rolo compactador

Operador de pneus de rolo

Ajudante geral

Operador de minicarregadeira

Sinaleiro

Rasteleiro

Operador trator de pneu

Motorista de veículos pesados I e III

Encarregado de britagem

Ajudante de britagem

Eletricista

Lubrificador

Mecânico Industrial

Ajudante de perfuratriz

Auxiliar de pavimentação

Ajudante de serralheria

Para se candidatar, basta enviar currículo pelo WhatsApp (66) 98138 0302 ou acessar a página de carreiras da Via Brasil BR-163 na Gupy https://viabrasilbr163.gupy.io/ . A empresa entrará em contato para informar sobre o processo seletivo e repassar outras informações.

Fonte: Via Brasil/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/06/2025/09:18:44

