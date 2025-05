Viagens de trem entre PA e MA são suspensas após protesto na Estrada de Ferro Carajás

Estrada de Ferro Carajás, no Pará — Foto: Reprodução

Passageiros foram orientados a remarcar viagem ou pedir reembolso. Trem liga as cidades de Parauapebas, no Pará, e São Luís, no Maranhão.

O trem de passageiros que liga Parauapebas, no sudeste do Pará, a São Luís, no Maranhão, foi suspenso nesta quinta-feira (22) e sexta (23) devido a uma interdição em Parauapebas, no Pará.

Segundo a concessionária Vale, o cancelamento das viagens é “por questão de segurança, devido à interdição da Estrada de Ferro Carajás por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)”.

A manifestação começou na madrugada desta quinta-feira. O g1 tentava contato com o MST até a publicação da reportagem.

A Ferrovia Carajás realiza viagens de trem de São Luís, no Maranhão, até Parauapebas, no Pará. São cerca de 1.500 passageiros por viagem, em média, entre os estados.

Em março, as viagens também ficaram suspensas por alguns dias após protesto da etnia Gavião da Terra Indígena Mãe Maria, no Pará.

Suspensão em 22 e 23 de maio

Em nota, a Vale disse ainda que “respeita o legítimo e pacífico direito à manifestação e repudia qualquer ato que impeça o direito das pessoas ou empresas de desempenharem suas atividades e, sobretudo, que ameace a segurança e o direito de ir e vir”.

A empresa disse ainda que “adotará todas medidas cabíveis para a liberação imediata e segura da linha.

Sobre o protesto, a Vale disse que tem compromisso com o Acordo de Cooperação Técnica (ACT), assinado em abril deste ano, com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), para implementar ações conjuntas para contribuir com a regularização fundiária e a reforma agrária no Pará.

A respeito das passagens de trem, os passageiros foram orientados a remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor no prazo de até 30 dias. O número para informações sobre reembolso ou remarcação é 0800 285 7000.

Fonte:g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/05/2025/14:00:52

