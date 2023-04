Viatura da Guarda Municipal de Ipixuna do Pará pega fogo; ninguém se feriu

Apesar do susto, ninguém se feriu. (Foto:Reprodução / TV Liberal).

A Polícia Militar disse que o motivo do incêndio teria sido uma falha mecânica no automóvel

Uma viatura da Guarda Municipal de Ipixuna do Pará, nordeste do Estado, foi destruída após pegar fogo, na manhã desta segunda-feira (17), na Rua Simplício, bairro Centro. De acordo com a Polícia Militar, a suposta causa do incêndio teria sido uma falha mecânica. Ninguém se feriu.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra as chamas consumindo a parte frontal do automóvel perto de residências. Ao fundo da filmagem é possível avistar guardas municipais do veículo. Militares do 19º Batalhão aparecem nas filmagens. Os policiais disseram que receberam o acionamento do caso, por volta das 6h.

Apesar das informações preliminares, as autoridades não disseram quantas pessoas estavam dentro do veículo no momento do acidente.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do O Liberal em 17/2023/15:43:51

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...