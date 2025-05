Viatura da PM capota após pneu estourar e veículo ficar desgovernado, no Pará

Viatura da PM ficou destruída após o acidente. — Foto: Reprodução / PM PA

Acidente ocorreu neste sábado (31) na BR-230, entre Itupiranga e Marabá, sudeste do estado.

Uma viatura da Polícia Militar (PM) capotou várias vezes depois que um dos pneus estourou e o veículo ficou desgovernado. O acidente ocorreu no km 21 da BR-230, quando quatro policiais iam de Itupiranga para Marabá, no sudeste do Pará, neste sábado (31).

De acordo com o registro da ocorrência, um dos PMs que estava na caminhonete teve escoriações leves na cabeça, rosto e mãos; um outro também teve escoriações e um corte na cabeça, sem gravidade. Já os outros dois policiais que estavam na viatura apresentaram fortes dores causadas pelo impacto do acidente que precisaram ser avaliadas pela equipe médica do Hospital Regional de Marabá.

Os militares receberam o apoio da equipe do Corpo de Bombeiros para o primeiro atendimento, ainda no local da ocorrência.

O g1 solicitou mais informações à Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/05/2025/10:42:18

