VÍDEO: Viatura falsa da Receita Federal é flagrada com mais de 150 quilos de cocaína pela PRF no Paraná

Erro de impressão nos adesivos da falsa viatura chamou a atenção dos policiais; além da droga, 100 iPhones foram apreendidos e dois paraguaios foram presos

Na manhã desta quinta-feira (28), por volta das 8 horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 152 quilos de cocaína e 100 iPhones durante fiscalização na BR-277, em Guarapuava (PR).

Os policiais visualizaram uma caminhonete Triton prata, com plotagem da Receita Federal e inscrição do Ministério da Economia. A inconsistência chamou a atenção da equipe, já que o órgão atualmente é vinculado ao Ministério da Fazenda.

Durante a entrevista, foi constatado que condutor e passageiro, paraguaios, estavam com uniformes semelhantes aos utilizados pela Receita Federal e conduziam veículo oficial brasileiro.

Após verificação do veículo, foram encontrados, na caçamba, vários tabletes de cocaína. O narcoteste preliminar confirmou tratar-se de cocaína, totalizando 152,6 quilos em pesagem posterior. Além disso, também foram encontrados 100 iPhones, tambem na caçamba.

Os ocupantes informaram que pegaram o veículo já carregado próximo a Santa Terezinha de Itaipu (PR) e tinham como destino a cidade de Curitiba (PR).

A placa ostentada no veículo abordado não correspondia aos demais elementos de identificação do veículo, configurando a adulteração criminosa.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Guarapuava para o registro.

