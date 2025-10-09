Vice-prefeita de Marituba, no PA, é presa pela PF suspeita de esquema de corrupção que desviou R$ 200 milhões

Vice-prefeita de Marituba é presa pela PF no Pará. — Foto: Reprodução

Investigação da PF aponta Bárbara Marques, do MDB, como suspeita de envolvimento no desvio de recursos da saúde e da educação no município de Marituba.

A vice-prefeita de Marituba, na região metropolitana de Belém, Bárbara Marques (MDB), foi presa pela Polícia Federal nesta quinta-feira (9), suspeita de fraudes em licitações, desvios de recursos da saúde e da educação, corrupção e lavagem de dinheiro.

Em nota, a Prefeitura de Marituba disse que “está colaborando integralmente com as investigações conduzidas pela Justiça e pelos órgãos competentes” e que “todas as medidas administrativas necessárias foram adotadas para garantir a transparência e contribuir com o pleno andamento das investigações”.

A prisão ocorreu no contexto da segunda fase da Operação Expertise, da PF, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU). O desvio foi estimado pela PF em aproximadamente R$ 200 milhões.

Segundo a PF, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e o mandado de prisão preventiva, além de outras medidas cautelares deferidas pela Justiça Federal, como afastamentos cautelares, bloqueio/sequestro de bens e quebras de sigilo. Todo o material colhido será encaminhado para análise pericial e processual, de acordo com a PF.

As investigações identificaram um dos investigados entregando valores em espécie a um agente público dentro de órgão da administração.

Para a PF, a entrega dos valores reforça um “esquema de corrupção já mapeado” e também aponta “indícios de direcionamento de licitações, adesões irregulares a atas de registro de preços e execução simulada de contratos públicos, com saques em espécie realizados logo após os repasses financeiros”.

Operação Expertise

Na primeira fase da operação Expertise da PF, cinco pessoas foram presas e 18 foram alvo de mandados de busca e apreensão no dia 2 de setembro.

A investigação da PF, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), apontou desvios em contratos da saúde e rducação do Pará que somam R$ 198 milhões. Entre os alvos estão empresários e servidores públicos.

A Operação Expertise apura um esquema fraudulento de direcionamento de licitações, lavagem de dinheiro e empresas de fachada financiadas com verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) e do Fundo Nacional de Saúde (FNS).

A suspeita é que os recursos eram sacados em espécie e redistribuídos entre os envolvidos.

Dinheiro, joias e equipamentos eletrônicos foram apreendidos. A PF apreendeu também dezenas de notas de R$ 200 e outros valores. Cerca de 9 carros, alguns de luxo, foram apreendidos.

Fonte: G1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/10/2025/16:54:03

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

