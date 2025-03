Vice-prefeito de Nova Xavantina no MT, passa mal e morre no Shopping Estação

Foto: Reprodução | Franklin Martins de Oliveira estava cumprindo agenda na Capital nesta segunda-feira (10), quando passou mal e morreu

O vice-prefeito de Nova Xavantina (649 km de Cuiabá) Franklin Martins de Oliveira (Republicanos), mais conhecido como Frank do Sal, morreu na noite desta segunda-feira (10), no Shopping Estação, em Cuiabá. Ele tinha 41 anos e sofreu um infarto fulminante.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o vice-prefeito estava cumprindo uma agenda em Cuiabá, na companhia de vereadores do município. Nas redes sociais ele chegou a publicar um vídeo, mostrando que veio à Capital buscar emendas junto aos deputados estaduais, além de duas caixas d’água que foram doadas pela deputada estadual Janaína Riva (MDB) para duas associações de Nova xavantina.

Na ocasião, Frank aproveitou para passear no shopping e passou mal. Ele chegou a ser atendido por uma equipe médica do local, que realizou diversas tentativas de reanimação, mas não resistiu e morreu.

Ainda de acordo com informações, o vice-prefeito sofria problemas cardíacos.

Franklin Martins de Oliveira era natural de Nova Xavantina, agrônomo e empresário. No ano passado ele foi eleito vice-prefeito do município, na chapa do prefeito João Bang (União). Juntos eles receberam 8.414 votos. Frank deixou esposa e duas filhas.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Em nota, o Shopping Estação lamentou o ocorrido e informou que está prestando suporte à família do vice-prefeito.

Confira a nota na íntegra:

O Shopping lamenta profundamente o falecimento de seu cliente e se solidariza com a família, a quem está prestando todo o suporte desde o ocorrido. Na noite de ontem, as equipes de brigada e de resgate realizaram os procedimentos necessários até a chegada do SAMU, que deu continuidade ao atendimento, atestando o óbito.

