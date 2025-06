Vídeo: 13 suspeitos são presos em 5 cidades do sudeste do PA

📷 Ao todo, 102 pessoas foram presas em todo o estado. |Reprodução

Marabá, Piçarra, Rondon, Itupiranga e Bom Jesus do Tocantins foram alvos da operação que prendeu 13 pessoas ligadas a facções criminosas.

A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da 10ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP) – Superintendência Regional do Sudeste do Pará, deflagrou, entre os dias 18 e 27 de junho de 2025, a “Operação Ponto Crítico”. A ação teve como objetivo o combate às organizações criminosas, tráfico de drogas, execução de rivais e o cumprimento de mandados judiciais em diferentes cidades da região.

Marabá

No município de Marabá, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e realizadas cinco prisões, incluindo a de Isaquiel Gomes da Silva, vulgo “Isac”, investigado pelo assassinato brutal do adolescente Cristofy dos Santos Souza. O corpo da vítima foi encontrado com múltiplas lesões e sinais característicos de execução por facção criminosa. Durante a busca domiciliar, também foram apreendidos celulares e documentos.

Além de Isac, outros alvos da operação foram presos, como João Filho Pereira da Silva e Jocidio Gonçalves de Sousa. Ambos estavam com mandados em aberto e foram localizados nos bairros Bela Vista e Amapá, respectivamente.

Rondon do Pará

Em Rondon do Pará, três homens foram presos preventivamente: Gustavo Henrique da Silva Araújo, Emerson da Silva Conceição e Vitor Gabriel Costa de Oliveira. As investigações indicaram que eles migraram de outros municípios para implantar atividades criminosas, como tráfico de drogas, execuções e roubos.

Na zona rural de Piçarra, as equipes das Delegacias locais e de São Geraldo do Araguaia prenderam Eduardo Neres dos Santos e José Roberto Nascimento da Silva. Ambos tinham mandados de prisão e tentavam fugir para regiões mais isoladas do Estado.

Bom Jesus do Tocantins

Neste município, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão domiciliar relacionados a investigações de tráfico de drogas. Não houve prisões nesta etapa, mas a Polícia Civil informa que as investigações seguem em andamento.

Itupiranga

Duas pessoas foram presas na cidade de Itupiranga, completando o balanço final da operação.

Resultados da operação

“Operação Ponto Crítico” resultou em um total de 13 prisões e 7 mandados de busca e apreensão cumpridos. A Polícia Civil destaca a integração entre delegacias, o apoio da Superintendência Regional e o reforço das investigações para garantir a segurança e ordem nos municípios do sudeste paraense.

Novas operações serão deflagradas com o objetivo de reprimir as organizações criminosas. Reprodução

Declaração da Polícia Civil

“Como balanço final da Operação Ponto Crítico, que foi deflagrada em todo o estado do Pará na última sexta-feira, os resultados foram excelentes. Tivemos números bastante exitosos: 102 pessoas presas em todo o estado. Especificamente na Superintendência do Sudeste do Pará, com sede em Marabá, registramos 13 prisões e o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão”, disse o delegado Vinicius Cardoso, que atua na superintendência da Polícia Civil de Marabá.

Sob a responsabilidade da superintendência do sudeste do estado, com sede em Marabá, 13 prisões foram efetuadas.

“Capturamos alvos em Marabá, Bom Jesus, Piçarra, Rondon do Pará e Itupiranga. Novas operações serão deflagradas com o mesmo objetivo: reprimir as organizações criminosas para que não se enraízem em nossa região, prendendo seus membros, responsáveis por homicídios, tráfico de drogas, roubos e extorsões”, concluiu.

VEJA O VÍDEO:

Fonte: Victória Gomes / DOL Carajás – PCPA / James Oliveira / RBATV e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2025/15:08:36

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...