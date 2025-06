VÍDEO: Acidente com ônibus escolar deixa estudantes da IFPA feridos em rodovia do Pará

Foto: Reprodução | Veículo transportava cerca de 40 estudantes de Ipixuna do Pará para o campus do IFPA em Paragominas.

Nove estudantes ficaram gravemente feridos em um acidente entre um ônibus e um caminhão que transportava alunos de Ipixuna do Pará para o Instituto Federal do Pará (IFPA), campus Paragominas. A colisão foi nesta segunda-feira (16), na rodovia PA-125, em Paragominas, sudeste do estado. Segundo o Instituto Federal do Pará (IFPA), nenhum dos feridos corre risco de morte.

Segundo a Defesa Civil e a Secretaria de Educação de Ipixuna do Pará, cerca de 40 alunos, com idades entre 17 e 20 anos, estavam no veículo e 18 ficaram feridos.

Nove alunos tiveram ferimentos mais graves, sendo que seis deles foram encaminhados ao Hospital Regional de Paragominas e três receberam atendimento em um hospital particular da cidade.

Outros nove estudantes tiveram ferimentos leves e foram atendidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município e liberados em seguida.

Testemunhas disseram à Polícia Rodoviária Estadual, que os dois veículos vinham no mesmo sentido da pista e a colisão ocorreu após o caminhão frear bruscamente à frente do ônibus, fazendo com que o motorista do coletivo não conseguisse evitar a colisão.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuaram por mais de três horas no resgate das vítimas. Durante esse período, o trânsito na rodovia PA-125 ficou interditado nos dois sentidos.

Em nota, o IFPA informou que a Direção-Geral e servidores do IFPA Campus Paragominas se mobilizaram prontamente para o local do acidente e, neste momento, acompanham de forma presencial os atendimentos na UPA e no Hospital Regional, prestando apoio aos estudantes e às suas famílias.

A instituição também informou que o veículo é operado pela Prefeitura de Ipixuna do Pará, responsável pelo transporte dos alunos até o campus.

Fonte: g1 PA/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2025/13:23:43

