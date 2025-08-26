Vídeo: Acidente entre carretas deixa motorista ferido na Br-163, em Moraes Almeida (PA)

Foto: Reprodução | Na manhã desta terça-feira (26), um grave acidente envolvendo carretas foi registrado na BR-163, no distrito de Moraes Almeida, em Itaituba (PA).

De acordo com imagens, a colisão foi de grande impacto, chegando a arrancar o eixo de uma das carretas. Com a força da batida, um dos veículos saiu da pista e outro ficou na rodovia, com a cabine completamente destruída.

O motorista sofreu ferimentos graves, entre eles a perda da orelha, sendo socorrido e encaminhado ao hospital para receber os devidos cuidados médicos.

A concessionária Via Brasil foi acionada para controlar o tráfego e auxiliar no atendimento da ocorrência. O trânsito permaneceu lento no local até a retirada dos veículos.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2025/10:58:16

