Vídeo: Acidente entre duas carretas e caminhão baú é registrado na BR-163, em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Um acidente envolvendo duas carretas e um caminhão baú foi registrado na tarde desta quinta-feira (24), na BR-163, em frente ao Comando Diesel, no município de Novo Progresso, sudoeste do Pará.

De acordo com informações preliminares, ainda não se sabe ao certo a dinâmica do acidente, mas o caminhão baú acabou ficando prensado entre as duas carretas. Com o impacto das batidas, a frente e a traseira do caminhão ficaram completamente destruídas, evidenciando a força da colisão.

Apesar da gravidade da colisão, não houve vítimas fatais. O motorista do caminhão baú sofreu apenas escoriações leves. Já os condutores das carretas não sofreram ferimentos aparentes.

A rodovia precisou ser parcialmente interditada, causando lentidão no tráfego nas proximidades do local do acidente. Equipes da via brasil foram acionadas para controlar o fluxo de veículos e registrar a ocorrência.

🚨 ALERTA AOS MOTORISTAS: A BR-163 é uma das principais rotas de transporte de cargas da região, com tráfego intenso de veículos pesados. Situações como essa reforçam a importância da atenção redobrada ao volante, especialmente em trechos urbanos ou de acostamento estreito. Respeite os limites de velocidade e mantenha distância segura dos outros veículos para evitar acidentes.

As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

Veja vídeo:

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2025/16:47:11

