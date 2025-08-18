VÍDEO – Adolescente de 14 anos é baleada no meio da rua no MT

Foto: Reprodução | A vítima foi atingida por quatro disparos, sendo dois na perna esquerda, um na nádega direita e outro no seio esquerdo.

Uma adolescente de 14 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio, na tarde dessa sexta-feira (15), em uma conveniência localizada no bairro Cohab Nova, em Cáceres (a 218 km de Cuiabá). A vítima foi atingida por quatro disparos, sendo dois na perna esquerda, um na nádega direita e outro no seio esquerdo.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, era por volta das 18h40, quando a vítima, na companhia de dois amigos, foi surpreendida por dois criminosos em uma motocicleta preta. Nesse momento, o garupa desceu da moto e efetuou vários disparos em direção a adolescente.

Um vídeo compartilhado pela página Cáceres Notícias mostra a ação dos criminosos.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional de Cáceres. Já os criminosos fugiram do local.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada para realizar os trabalhos periciais. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Veja vídeo:

Fonte: Repórter MT/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/08/2025/16:24:39

