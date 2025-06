VÍDEO: adolescente é esfaqueada durante briga em saída de escola em MS

Jovem foi socorrida por uma moradora da região, que ouviu os gritos e a levou ao hospital. — Foto: Redes sociais

A jovem de 15 anos teve ferimentos na cabeça e na mão. Ela está internada na Santa Casa de Campo Grande (MS). O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij).

Uma adolescente de 15 anos foi esfaqueada por uma colega de classe, de 16, na saída da Escola Estadual Professor Ulisses Serra, no bairro Indubrasil, em Campo Grande (MS), na noite desta quarta-feira (25).

As imagens mostram o momento em que as adolescentes brigam, até que a vítima é esfaqueada e um jovem intervém para encerrar a agressão.

A delegada responsável pelo caso, Daniela Kades, informou que o crime ocorreu por volta das 23h, perto de um ponto de ônibus.

“O que chegou até nós é que uma das meninas cismou por que a vítima teria olhado feio para ela e começou a bater nela, derrubou no chão e passou a esfaqueá-la. Só não aconteceu algo mais grave porque um menino veio e empurrou a autora, e a vítima conseguiu fugir e pediu socorro”, relatou a delegada.

A vítima sofreu facadas na cabeça e na mão. Ela foi socorrida por uma moradora da região, que ouviu os gritos e a levou ao hospital.

Segundo um familiar que não quis se identificar, a adolescente esperava o ônibus para voltar para casa quando foi atacada.

“Eu espero ela no ponto de ônibus próximo a nossa casa todas noites, para jantarmos juntos, e de repente ela me enviou um áudio dizendo que havia sido esfaqueada, eu achei que fosse uma piada de mau gosto. Toda a família está em choque, não tenho palavras”, descreveu.

A autora havia sido recentemente transferida de outra escola por causa de problemas semelhantes, conforme a polícia. “Ela já veio transferida de outro colégio, devido a problemas também em outra escola. Nós estamos tomando as providências necessárias para solucionar o caso”, ressaltou.

A vítima permanece internada na Santa Casa de Campo Grande, onde aguarda por cirurgia. No entanto, seu estado ainda é delicado, segundo a família. “Cortou tendões da mão. Era pra pegar no rosto e ela foi com a mão pra se defender”, contou o familiar.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij).

O g1 entrou em contato com a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED), mas não teve retorno até o momento.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/06/2025/10:44:39

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...