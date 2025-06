VÍDEO: adolescente encontra barata viva em pastel de lanchonete; local é interditado

Jovem de 17 anos morde pastel e encontra barata viva. (Reprodução/X)

O caso aconteceu na última segunda-feira (9), em uma lanchonete na zona sul do Rio de Janeiro; estabelecimento foi interditado e responsável preso em flagrante

Uma adolescente de 17 anos compartilhou uma experiência assustadora na tarde da última segunda-feira (9), ao morder um pastel e encontrar uma barata viva no recheio. O caso aconteceu em uma lanchonete localizada na Rua Siqueira Campos, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A jovem, que estava acompanhada da mãe, registrou o momento em vídeo e procurou a 12ª Delegacia de Polícia (DP) para denunciar o ocorrido.

Segundo relato, após a primeira mordida, a adolescente notou que o recheio se mexia e, ao olhar de perto, viu o inseto ainda vivo dentro do alimento. Em choque, ela afirmou ter encontrado uma segunda barata no mesmo pastel. A jovem passou mal e foi levada ao hospital pela mãe, antes de prestar depoimento à polícia.

Imagens gravadas pela própria adolescente mostram o inseto vivo no interior do pastel parcialmente consumido. Confira o vídeo:

Após a denúncia, uma equipe da 12ª DP foi até o estabelecimento, onde constatou as irregularidades sanitárias e recolheu amostras dos alimentos. A lanchonete foi imediatamente interditada e a funcionária responsável pela produção foi detida em flagrante por crime contra as relações de consumo. Ela foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos.

O responsável pelo fornecimento dos produtos também foi preso e pode responder por crime previsto no artigo 7º, inciso IX, da Lei 8.137/90, que trata dos crimes contra as relações de consumo. A pena pode chegar a 5 anos de reclusão.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/06/2025/13:37:59

