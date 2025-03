VÍDEO: Adolescente foi mantida consciente enquanto bebê era retirado do útero, revela polícia

Foto: Reprodução | A jovem Emilly Azevedo Sena, de 16 anos, ainda estava viva quando teve o abdómen cortado para que sua filha fosse retirada.

A informação foi confirmada pelo diretor da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), Jaime Trevizan, durante uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira,14.

A assassina confessa, Nataly Hellen Martins Pereira, de 25 anos, teria mantido Emilly consciente para garantir que o bebé sobrevivesse.

“Uma das teses que foram comprovadas é que ela foi mantida viva para efetuar o parto e que a criança fosse retirada com vida”, afirmou Trevizan.

O corpo da adolescente foi encontrado numa cova rasa no quintal de uma casa localizada no bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá.

Inicialmente, a suspeita era de que ela tivesse morrido por asfixia, uma vez que apresentava um saco plástico na cabeça e fios de internet enrolados no pescoço e nos membros.

No entanto, os exames periciais concluíram que a causa real da morte foi a perda excessiva de sangue.

“Os vestígios encontrados no pescoço e na sacola indicam que a morte não foi causada por falta de ar, mas sim pela hemorragia intensa”, explicou Trevizan.

A perícia revelou que o abdómen da vítima foi cortado em formato de “T”, tanto na vertical quanto na horizontal.

Segundo os especialistas, os cortes foram realizados com extrema precisão, sugerindo que a assassina possuía algum conhecimento técnico sobre o procedimento.

“Foram verificadas lesões em forma de ‘T’ no abdómen, feitas com uma destreza muito peculiar. A pessoa que fez aqueles cortes tinha domínio da técnica, permitindo a retirada do bebé”, destacou o diretor da Politec.

Emilly desapareceu na quarta-feira,12, após sair de casa para buscar roupas que seriam doadas para sua filha por Nataly.

Contudo, a jovem caiu numa emboscada e foi assassinada de forma brutal. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte, enterrado no quintal da residência da suspeita.

O crime chocou a população e mobilizou as autoridades, que seguem investigando o caso para apurar se outras pessoas estiveram envolvidas no assassinato.

