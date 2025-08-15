Vídeo: Advogado leva tapa no rosto durante audiência de custódia em GO

Após o incidente, o advogado tenta retomar a postura e seguir com o procedimento como se nada tivesse acontecido | (Reprodução/Metrópoles)

Agressão aconteceu enquanto audiência de custódia era realizada; TJ-GO ainda não confirmou autenticidade das imagens.

A comodidade da internet possibilitou a aproximação das pessoas, ao mesmo tempo que garantiu externar o que antes era íntimo. Casos até mesmo profissionais podem por em risco momentos que poderiam ser mais que pessoal.

Um advogado foi agredido com um tapa no rosto durante uma audiência de custódia virtual promovida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). O caso teria ocorrido no fim de julho e veio à tona após a circulação de um vídeo nas redes sociais nesta semana.

Nas imagens, o advogado aparece no canto superior direito da tela, participando normalmente da audiência, quando uma mulher loira se aproxima dele. Em seguida, ela sai do enquadramento e, logo depois, o homem é surpreendido com a agressão. Ele ainda tenta se defender, mas é visível o impacto da agressão. O episódio ocorre exatamente no momento em que o parecer do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) estava sendo lido.

Após o incidente, o advogado tenta retomar a postura e seguir com o procedimento como se nada tivesse acontecido.

A reportagem foi publicada pelo site Metrópoles que disse ter entrado em contato com o Tribunal de Justiça de Goiás, mas, até o momento, o TJ-GO não confirmou a veracidade do vídeo nem forneceu detalhes sobre a audiência, como o número do processo ou a identidade dos envolvidos.

No site da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO), há um profissional com o mesmo nome que aparece no vídeo, mas não foi possível localizá-lo, já que não há telefone de contato disponibilizado na plataforma.

Segundo informações preliminares, a autora do tapa teria sido a ex-esposa do advogado, que estaria grávida. O motivo não foi divulgado, e o caso segue sem esclarecimentos oficiais.

Veja vídeo:

Fonte: Metrópoles/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/08/2025/05:47:09

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...