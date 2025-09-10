Vídeo: Aluna de 15 anos agride diretora com socos e tesoura em escola do Paraná

Caso foi registrado por câmeras de segurança em Bela Vista do Paraíso; Polícia Civil investiga a motivação | Foto: Reprodução

Uma aluna de 15 anos foi flagrada por câmeras de segurança agredindo a diretora do Colégio Estadual Brasílio de Araújo, em Bela Vista do Paraíso, no Norte do Paraná, na manhã desta terça-feira (9).

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a confusão começou quando a adolescente saiu da sala sem autorização e passou a bater nas portas de outras turmas. Por isso, foi levada até a sala dos professores para conversar com a diretora.

Durante a conversa, a estudante iniciou uma sequência de agressões, desferindo socos, puxões de cabelo e insultos. O vídeo mostra o momento em que a aluna tenta novamente agredir a diretora, desta vez com uma tesoura.

Funcionárias da escola conseguiram intervir rapidamente, imobilizando a adolescente e evitando ferimentos mais graves. A tesoura foi retirada das mãos da jovem, e a polícia foi acionada.

A diretora não se feriu com gravidade. A motivação do ataque ainda não foi esclarecida. O caso segue sob investigação da PCPR e será encaminhado ao Poder Judiciário, que definirá as medidas cabíveis.

Assista abaixo:

Fonte: Tribuna do Interior/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/09/2025/16:36:49

