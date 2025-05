VÍDEO: Ambientalista desaparece em Belém; advogada faz BO e relata agressão física contra ele

Foto:Reprodução | O advogado e ambientalista Pedro Paulo Lima está desaparecido há seis dias após ter sido agredido fisicamente no conjunto Bela Vista durante discussão com outro advogado.

Um caso de desaparecimento mobiliza as autoridades em Belém, após o registro de um boletim de ocorrência na Delegacia de Pessoas Desaparecidas, na sexta-feira, 9. A advogada Rosemary Pereira de Oliveira, da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Pará, compareceu à delegacia para relatar o sumiço de seu cliente, o ambientalista Pedro Paulo dos Moraes Lima, de 61 anos, que não é visto desde o dia 6 passado.

Segundo o documento, obtido pelo portal Ver-o-Fato, Rosemary informou que três moradores do Conjunto Bela Vista, participavam de atividades da Associação Sócio Cultural Bela Vista, na rua Florianópolis, bairro Val-de-Cães, quando Pedro Paulo foi ao local para discutir questões relacionadas à entidade.

Foi nesse contexto que, de acordo com Rosemary, ele sofreu uma agressão física e verbal por parte de um dos presentes, identificado como Thiago José Souza dos Santos, de 41 anos, advogado. Conforme o registro policial, Thiago chegou alterado ao local, iniciou uma discussão e acabou desferindo um chute nas costas de Pedro Paulo, que estava sentado no chão e sofreu lesões no braço direito.

Segundo a vítima, em outro boletim policial, Thiago chegou ao local alterado e o acusou de fazer afirmações falsas a seu respeito, o que Pedro Paulo negou. Isso gerou uma discussão. O documento policial também afirma que Thiago circulava no local com uma motocicleta e se identificava como diretor da citada associação.

Pedro Paulo, durante o BO por ele registrado, informou à Polícia Civil que temia por sua segurança, uma vez que já teria recebido ameaças anteriormente em decorrência de denúncias sobre atividades irregulares em áreas de preservação ambiental. No boletim, ele ainda destaca que se encontrava em tratamento de saúde e não teria reagido à agressão.

A agressão teria sido motivada por denúncias feitas por Pedro Paulo sobre vendas irregulares de áreas de preservação ambiental. Ainda no mesmo dia, após ser atendido no Pronto-Socorro do 14 de Março, Pedro Paulo registrou boletim de ocorrência (nº 00005/2025.103377-9) e foi levado à sua residência, no Conjunto Catalina, bairro Mangueirão, pelo coordenador da ONG, Flávio Trindade.

No dia 4, ele permaneceu em casa, tentando se recuperar. Na manhã seguinte, 5 Pedro Paulo passou mal dentro de um ônibus nas proximidades do bairro da Marambaia, sendo socorrido pelo SAMU até o Hospital Metropolitano. O motorista de aplicativo João, amigo dele, foi avisado e esteve presente no hospital junto ao vizinho Daniel e à filha de Pedro Paulo, Sílvia. Ele foi liberado ainda no mesmo dia.

À noite, Pedro Paulo participou de uma reunião com militantes da Ong GAPE. No entanto, na manhã seguinte, dia 6, ele desapareceu. O motorista João, que havia combinado de encontrá-lo, não conseguiu localizá-lo. Desde então, não há notícias de seu paradeiro.

Outro BO, o desaparecimento

Rosemary, a advogada, relatou que, após o incidente, Pedro Paulo não retornou para casa. Ela ainda mencionou que, no dia seguinte, 4, o ambientalista passou o dia internado no Centro Cirúrgico do Hospital Metropolitano, acompanhado do sobrinho, Flávio Trindade.

A ausência dele se prolonga há uma semana. De acordo ainda com Rosemary, ele não participava de eventos ou celebrações desde o ocorrido e que, no dia do desaparecimento, estava em casa com a família, incluindo a mãe e a filha do casal.

Um vídeo enviado ao Ver-o-Fato (veja, abaixo) mostra a discussão após a suposta agressão física citada no boletim, reforçando a gravidade do caso. Nessa gravação aparecem dois homens, um deles Thiago, de roupa escura. Ouve-se uma voz ao fundo criticando a agressão contra o idoso, enquanto Thiago, aos gritos, responde “ele queria me matar”. Em seguida, a voz do próprio Pedro Paulo diz: “tu quebraste meu braço”. Thiago, retira-se com o outro homem, de roupa verde, quando este responde “te fode, caralho”.

Rosemary também revelou que Pedro Paulo enfrentava problemas de saúde, o que torna sua ausência ainda mais preocupante.

Ele teria sofrido um acidente de moto no dia 19 de março e, desde então, apresentava dificuldades motoras, além de ter passado por uma cirurgia no braço direito em 2006, o que o deixava com sequelas visíveis. A advogada ainda mencionou que o cliente, como integrante da Ong GAPE, atuava como voluntário em causas sociais e ambientais.

O desaparecimento de Pedro Paulo levanta questões sobre a segurança de profissionais que atuam em associações comunitárias e expõe a tensão em torno de conflitos locais. O portal Ver-o-Fato tenta contato com Thiago José Souza dos Santos, apontado como responsável pela agressão, para que ele apresente sua versão dos fatos e estabeleça o contraditório sobre as informações que constam nos boletins de ocorrência da Polícia Civil . O espaço permanece aberto para a manifestação dele.

Enquanto isso, a Polícia Civil segue investigando o caso, sob o comando da delegada Janaína Cedran de Oliveira, da Seccional Urbana da Sacramenta. A família de Pedro Paulo apela por informações que possam ajudar a localizá-lo, em meio à angústia de não saber o que aconteceu com o ambientalista.

VEJA AO VÍDEO:

