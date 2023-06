Vídeo – Após Operação Baú, indígenas querem que PF investigue ONG KABÚ em Novo Progresso

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta terça-feira, 30 de maio de 20323, o cacique Bep-y e mais um índio, da Reserva Indígena Kayapo, moradores de Novo Progresso, por porte ilegal de armas.

Os indígenas Bolsonaristas, são a favor da exploração da área indígena Bau, denunciam ONG Kabu de perseguição e querem que a Policia Federal investigue o recurso administrado pela ONG em Novo Progresso. “O repasse financeiro que vem para ONG, pertence para todos os índios”, disse.

Leia Também:Operação Baú apreende armas, munição e aeronaves no combate ao garimpo ilegal de ouro

Instituto Kabú é uma ONG que representa parte dos indígenas em Novo Progresso, são acusados de terem denunciado para a Polícia Federal, que garimpeiros estavam extraindo ouro ilegal dentro da terra indígena Baú, alvo de operação da polícia Federal. Entidade nega acusação!

Os indígenas da Associação Mantino, argumenta que o recurso que vem para ONG kabu, também pertence para a aldeia deles, este recurso não é repassado, argumentam.

Conforme apurou o Jornal Folha do Progreso, os Indígenas favoráveis a extração de minério na Terra Indígena Bau, se desligaram da ONG e criaram outra entidade, “Instituto Mantinó” que coordena 7 aldeias.

Operação Baú-Uma força-tarefa formada por vários órgãos públicos federais efetuaram as duas prisões em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e cumpriram mandados de busca e apreensão contra cinco pessoas em quatro endereços na cidade de Novo Progresso.

Leia mais sobre o assunto: Carta anônima ameaça dirigentes da ONG Kabú em Novo Progresso

Na Operação Baú, também foram cumpridos mandados de apreensão de três aeronaves, pela suspeita de que tenham sido usadas nas atividades de garimpo ilegal.

Assista à versão dos indígenas após prisão

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/06/2023/05:59:40

