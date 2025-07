VÍDEO: Após xingar mãe de amigo, homem é morto a socos e chutes

Foto:Reprodução | Após xingar mãe de amigo, homem é morto a socos e chutes – Imagem: reprodução / Massa News

Um homem de 42 anos foi espancado até a morte depois de xingar a mãe de um amigo durante uma festa. O caso aconteceu na tarde de sábado (5), na Rua Felipe Mocelin, no bairro Jardim Araçatuba, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo testemunhas, a vítima estava bebendo com outras pessoas quando a discussão começou. Após o xingamento, o amigo ficou agressivo e passou a bater na vítima com socos e chutes. Mesmo depois de cair no chão, o homem continuou sendo agredido.

Um vídeo feito por pessoas no local mostra o momento em que a vítima está caída, enquanto o agressor parte para cima de outro homem e o ataca também.

Esse segundo homem foi socorrido por uma equipe do Siate e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Quatro Barras.

O agressor foi preso em flagrante. Ele contou à polícia que toma remédios controlados e que perde o controle quando alguém fala da mãe dele. Com ferimentos nas mãos, ele foi atendido no hospital e depois levado à delegacia.

O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba. A Polícia Civil está investigando o caso.

VEJA VÍDEO:

Fonte: Massa News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/07/2025/18:03:36

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...